Joana Duah estreia o projeto Estradar e celebra grandes nomes da MPB

A cantora e compositora Joana Duah estreia o projeto musical Estradar neste sábado (10/10), na Casa Thomas Jefferson, em Brasília. A apresentação abre uma circulação nacional contemplada em primeiro lugar pelo edital do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal de 2025, na categoria Circulação.
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No palco, a intérprete divide a condução instrumental com o violonista Lula Galvão. O grupo conta ainda com Thanise Silva na flauta, Paula Zimbres no baixo, Rodrigo Bezerra na guitarra, além de Lene Black e Felipe Fiúza na percussão.
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O nome da montagem parte de um verbo criado pela própria cantora para traduzir a experiência de contemplar caminhos e observar a paisagem em movimento. O repertório equilibra delicadeza, celebração e indignação, construindo um retrato atualizado do país.
Repertório e circulação
O roteiro reúne canções menos óbvias de autores consagrados da música brasileira. A pesquisa inclui temas de Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo, Sérgio Ricardo, Sérgio Santos, Joyce, Moraes Moreira e Filó Machado, associados a composições de criadores contemporâneos como Douglas Germano, Iara Ferreira, Mauro Aguiar e Chico Oliveira.
A proposta busca evidenciar lados pouco difundidos desses criadores e integrar gerações distintas. Após a apresentação em Brasília, a turnê segue para o Rio de Janeiro em 11 de novembro, na Casa do Choro. O grupo retorna à capital federal em 3 de dezembro para apresentação no Clube do Choro. A excursão prevê ainda duas apresentações pelo Sudeste com locais a definir.
Carreira nos palcos
Joana Duah graduou-se em Artes e Performance Musical na New School University, em Nova York, e concluiu mestrado em Música na Unicamp. Nos anos 1990, integrou o grupo Maskavo Roots como vocalista e compositora, realizando turnês conjuntas com Jorge Ben Jor, Chico Science, Skank e Pato Fu.
Em trabalho solo, lançou os álbuns Dá Licença, em 2010, e Bicho Encantador, em 2020, este ao lado de Salomão Soares e Guegué Medeiros. Sua carreira soma passagens por Tel Aviv, Dubai, Buenos Aires, Roma e Nova York, além de parcerias com nomes como Guinga, João Bosco, Dominguinhos, João Donato, Rosa Passos, Roberto Menescal e Nelson Sargento.
Serviço
Estradar
Com Joana Duah e Lula Galvão. Sábado (10/9), às 20h, na Casa Thomas Jefferson (Via W5 Sul, Asa Sul). Ingressos: R$ 25, pela plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.