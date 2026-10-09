Primeira edição do Fluir festival ocupa Módulo Esportivo de Pirenópolis

O Módulo Esportivo, em Pirenópolis, vira palco para a primeira edição do Fluir festival neste fim de semana, a partir das 16h. O projeto reúne 14 atrações em uma celebração da diversidade sonora. O público acompanha a união de nomes consolidados como Gloria Groove, Seu Jorge, BaianaSystem e Marcelo D2 com 10 projetos regionais selecionados entre mais de 250 inscritos.

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Uma das atrações principais do evento, o cantor e compositor Seu Jorge ressalta a importância de descentralizar os grandes shows e valorizar os talentos locais na programação. "O que me atraiu foi essa ideia de encontro", comenta. "O Brasil tem uma riqueza musical enorme e muita coisa acontece fora dos lugares para onde a gente costuma olhar. Quando um festival abre esse espaço, ajuda essa música a circular e a chegar a mais gente."

A mistura de vertentes e de gerações no mesmo palco é outro ponto central destacado pelo artista. Segundo ele, a diversidade do line-up estimula a troca entre os artistas e incentiva o público a descobrir novas sonoridades. "A nossa música tem essa capacidade de misturar, conversar e transformar. Uma geração aprende com a outra. Às vezes a pessoa chega por causa de um show e acaba com a oportunidade de descobrir uma sonoridade que nunca tinha escutado com atenção", destaca.

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A conexão direta com a plateia e o cuidado com a experiência coletiva completam a visão de Seu Jorge sobre o impacto do evento. Para ele, o diferencial do festival reside no afeto e na memória criada no espaço. "Quando existe esse cuidado com quem está ali, o público, artistas e equipes, a troca acontece, o festival vira uma lembrança que a gente leva para a vida. É isso que a gente quer construir quando sobe no palco", conclui.





Serviço

Fluir festival

Neste fim de semana, a partir das 16h, no Módulo Esportivo (Pirenópolis - GO). Ingressos: R$ 300 e R$ 150 (meia-entrada), no site Ingresseiro. Crianças menores de 12 anos não pagam. Classificação: livre.



*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco