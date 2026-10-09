Engels Espíritos faz show de blues e rock na gaita nese sábado

De volta à cidade onde nasceu e construiu parte da trajetória, Engels Espíritos se apresenta neste sábado (10/10), na Infinu Comunidade Criativa. A partir das 21h, o público vive a energia do blues e do rock na gaita. O cantor, compositor e gaitista e sua banda fazem show capital após uma temporada de três anos no circuito musical de Hollywood e Los Angeles, nos EUA.

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Natural de Brasília, Engels Espíritos tem uma trajetória de mais de 25 anos e consolidou-se pela pesquisa de linguagens pouco usuais para a gaita. O cantor aproxima blues, rock e funk de ritmos brasileiros de forma singular. "Entendi que, se tocasse e compusesse da mesma maneira que os músicos e gaitistas estadunidenses, dificilmente conquistaria espaço e oportunidades. Como artista brasileiro e latino, precisava apresentar algo diferente do que eles já encontravam em sua cena musical", conta Engels, "Sempre enxerguei a gaita como um instrumento de possibilidades ilimitadas. Ao explorar encontros entre o blues, o rock e a música brasileira, descubro outras maneiras de compor e de me expressar com ela."

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O show na Infinu reúne composições autorais e referências que fizeram parte da formação do músico. "Para esse reencontro com Brasília, o repertório reúne releituras de clássicos do rock, do blues e de outros estilos, sempre com minha identidade musical. Também apresentarei composições dos meus álbuns já lançados e algumas músicas novas que farão parte do próximo álbum, que pretendo lançar em 2027", finaliza o gaitista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



