Jane Duboc, Márcia Tauil e Marcos Farias fazem show que celebra o Brasil

O Clube do Choro recebe, nesta sexta-feira (16/10), três artistas em palco. As intérpretes Jane Duboc e Márcia Tauil, e o instrumentista e arranjador Marcos Farias se unem para o espetáculo Canções de rio, serra e sertão, que conecta a sonoridade das águas doces dos rios, a produção do Clube da Esquina nas serras mineiras e o ritmo do sertão nordestino. Com início às 20h30, a apresentação é estruturada como uma suíte cênico-musical e se divide em dois blocos com momentos solos, duetos e trios.

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O repertório apresenta uma relação entre as origens dos três artistas. Os rios e a cultura amazônica de Belém do Pará, onde Jane Duboc nasceu; a música mineira e as montanhas de Guaxupé (MG), de onde vem Márcia Tauil; e as tradições nordestinas de Campina Grande (PB), onde Marcos Farias foi criado, se misturam e formam Canções de rio, serra e sertão. "A proposta foi transformar essa conexão em música, reunindo repertórios que falam dessas raízes, das paisagens, dos afetos e da identidade brasileira. O bonito é perceber como essas referências se aproximam. São lugares diferentes, com sotaques, ritmos e expressões próprias, mas que se encontram na música e na emoção que as canções despertam", conta Márcia Tauil.

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O show recebe, ainda, participações especiais do percussionista Fred Magalhães e do violonista Emannuel Farias. "Espero que as pessoas saiam do Clube do Choro levando consigo um pouco de cada um desses lugares. Porque a música tem essa capacidade de nos fazer viajar, reconhecer nossas origens, encontrar histórias que também são nossas e perceber como a diversidade brasileira se expressa nas vozes, nos instrumentos e nas canções", finaliza Tauil. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou pontos físicos da Bilheteria Digital ou na bilheteria do Clube do Choro.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco