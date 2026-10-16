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Música

Sanfona e zabumba comandam a festa de mais uma edição da Sódoxó

O grupo Moinho d'Água e a DJ Cris Magalhães comandam a Sódoxó na INfinu

Moinho d`Água se apresenta, nesta sexta-feira, na Infinu - (crédito: Divulgação)
Moinho d`Água se apresenta, nesta sexta-feira, na Infinu - (crédito: Divulgação)

O ritmo da sanfona, da zabumba e do triângulo do Moinho d`Água animam a Infinu Comunidade Criativa em mais uma edição do Sódoxó. O projeto semanal leva à W3 Sul o forró tradicional após a discotecagem da DJ Cris Magalhães.

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De origem brasiliense, o corpo musical do Moinho d'Água é formado por clássicos do gênero a músicas autorais, apropriando-se e mantendo vivo esse ritmo brasileiro. "Nossas músicas falam de sentimentos que são comuns no dia a dia como amor, saudade e a alegria. Acreditamos que as pessoas se conectam com isso", relata Flávio José, vocalista da banda. 

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O grupo já foi para além do quadradinho.  Em 2022, participou de um dos principais encontros do forró pé de serra do país, o Fenfit, em Itaúnas (ES). O evento proporcionou à banda indicações nas categorias de melhor grupo musical, sanfoneiro, letra e triangueiro.

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A programação na Praça das Avós inicia às 19h com abertura da DJ Chris Magalhães e às 21h recebe o show do grupo Moinho d`Água. A edição faz parte da programação de outubro do Sóxodó, baile que ocorre toda sexta-feira no Infinu, com produção de Heitor Toscanini. "Para a gente, é muito importante ter espaços como o do Infinu para o forró pé de serra tradicional. Por ser um nicho específico da nossa cultura, estar em um local que o público jovem frequenta é uma oportunidade de mostrar esse gênero e mantê-lo vivo", afirma Flávio. 

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

 

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Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

Por Maria Carolina**
postado em 16/10/2026 06:00
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