Sanfona e zabumba comandam a festa de mais uma edição da Sódoxó

O ritmo da sanfona, da zabumba e do triângulo do Moinho d`Água animam a Infinu Comunidade Criativa em mais uma edição do Sódoxó. O projeto semanal leva à W3 Sul o forró tradicional após a discotecagem da DJ Cris Magalhães.

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De origem brasiliense, o corpo musical do Moinho d'Água é formado por clássicos do gênero a músicas autorais, apropriando-se e mantendo vivo esse ritmo brasileiro. "Nossas músicas falam de sentimentos que são comuns no dia a dia como amor, saudade e a alegria. Acreditamos que as pessoas se conectam com isso", relata Flávio José, vocalista da banda.

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O grupo já foi para além do quadradinho. Em 2022, participou de um dos principais encontros do forró pé de serra do país, o Fenfit, em Itaúnas (ES). O evento proporcionou à banda indicações nas categorias de melhor grupo musical, sanfoneiro, letra e triangueiro.

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A programação na Praça das Avós inicia às 19h com abertura da DJ Chris Magalhães e às 21h recebe o show do grupo Moinho d`Água. A edição faz parte da programação de outubro do Sóxodó, baile que ocorre toda sexta-feira no Infinu, com produção de Heitor Toscanini. "Para a gente, é muito importante ter espaços como o do Infinu para o forró pé de serra tradicional. Por ser um nicho específico da nossa cultura, estar em um local que o público jovem frequenta é uma oportunidade de mostrar esse gênero e mantê-lo vivo", afirma Flávio.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco