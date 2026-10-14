Prêmio Jabuti anuncia finalistas e traz novidades para Livro do Ano

A Câmara Brasileira do Livro anunciou os cinco finalistas de cada uma das 23 categorias da 68ª edição do Prêmio Jabuti. A lista completa com os concorrentes selecionados está disponível no site oficial da premiação. Na categoria romance, Coração sem medo, de Itamar Vieira Júnior, concorre com Dança de Enganos, de Milton Hatoum, Meridiana, de Eliana Alves Cruz, Uma delicada coleção de ausências, de Aline Bei, e Vez em quando, Billie Holiday, de Evandro Affonso Ferreira.

Na categoria escritor estreante para romance, entraram Fernanda Teixeira Ribeiro (Cantagalo), Bruna Dantas Lobato (Horas azuis), Juca Magalhães (Índigo), Mariana Lobato Botter (Pitangas Verdes) e Roberta Barbosa (Sutura).

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O evento recebeu 4.675 obras e projetos inscritos em 22 categorias. A edição conta ainda com a nova categoria Incentivo à Leitura voltada à Cultura Digital, que reuniu 402 iniciativas indicadas pelo público para valorizar quem utiliza ambientes virtuais na formação de comunidades leitoras.

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Após a avaliação dos jurados, que definiu dez semifinalistas na nova modalidade, votação popular determinou os cinco projetos que avançaram para a final.

Mudanças na escolha do Livro do Ano

A disputa pelo Livro do Ano apresenta novidades. Pela primeira vez, os vencedores das categorias Escritor Estreante de Poesia e Escritor Estreante de Romance passam a concorrer à distinção máxima da premiação.

O ganhador do Livro do Ano receberá a estatueta e o prêmio de R$ 70 mil. A CBL também custeará a participação do autor em uma feira internacional do livro, com opções entre Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, incluindo programação de palestras e reuniões profissionais.

Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e uma premiação individual de R$ 5 mil.

Cerimônia na Sala São Paulo

A cerimônia de premiação acontece em 27 de outubro na Sala São Paulo, na capital paulista. O evento presencial será restrito a convidados e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube.

Durante a solenidade, a organização anunciará os premiados nos quatro eixos temáticos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação. A escritora Lygia Bojunga receberá homenagem especial como a Personalidade Literária da edição.

O curador Hubert Alquéres avaliou a relevância da premiação: “um prêmio com 68 edições só permanece relevante se souber preservar sua história sem ficar prisioneiro dela. Os finalistas deste ano mostram isso: temos autores estreantes ao lado de trajetórias consolidadas, diferentes gêneros e campos do conhecimento e, pela primeira vez, uma categoria que reconhece quem forma leitores também nos ambientes digitais. O Jabuti continua reconhecendo a excelência do livro brasileiro e, ao mesmo tempo, acompanha as transformações na maneira como os livros circulam e chegam aos leitores”.

Confira a lista de finalistas no eixo Literatura:



Conto

- Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro (Marcos Vinicius de Paula)

- Massaranduba (Abáz)

- Minha estranha loucura (Evandro Luiz da Conceição)

- Nego tudo: ficções súbitas (Andréa del Fuego)

- Tranças de meninas: contos (João Anzanello Carrascoza)



Crônica



- A sangue quente: crônicas cariocas (Hermés Galvão)

- Aproveitar a vida e suas dores (Contardo Calligaris, em memória)

- Histórias miseráveis (José Castello)

- Lugares para chorar no Recife e outros (DJ Dolores)

- Viagem no país da crônica (Humberto Werneck)



Escritor Estreante – Poesia



- História a que ninguém deu nome (Juliana Cajives)

- Lavra mareia (Camila Paoletti)

- O silêncio é a música mais antiga do mundo (Kalu Coelho)

- Radiografia das árvores (Ivana Fontes)

- Resto (George França)



Escritor Estreante – Romance



- Cantagalo (Fernanda Teixeira Ribeiro)

- Horas azuis (Bruna Dantas Lobato)

- Índigo (Juca Magalhães)

- Pitangas verdes (Mariana Lobato Botter)

- Sutura (Roberta Barbosa)



Histórias em Quadrinhos



- Daruma: identidade (Monge Han)

- Ouroboros (Luckas Iohanathan)

- Reparações (Marcelo Lelis)

- Segue o baile (Magô Pool)

- Você precisa saber de mim (Helena Cunha)



Infantil



- A baleia bailarina (Roberta Moysés)

- A letra (Leo Cunha e Raquel Matsushita)

- Alfabeto atrapalhado (Juliane Bortolucci)

- Eletricista (Augusto Massi e Daniel Kondo)

- Meu (Alexandre Rampazo)



Juvenil



- A descoberta que mudou minha vida (Ingrid Haas)

- A escola do fim do mundo (Júlio Emílio Braz)

- A única da sala (Tathyana Viana)

- Ana & Artur desvendam a China (Silvana Salerno)

- Uma Maria (Shirley Souza)



Poesia



- A dança áspera das raízes (Bárbara Mançanares)

- Antes de dar nomes ao mundo (Adriana Lisboa)

- Boris e Marina (Alberto Martins)

- Diáspora não é lar (Nina Rizzi)

- O jardim das oliveiras (Adélia Prado)



Romance de Entretenimento



- Aranha movediça (Moacir Fio)

- Cartografia para caminhos incertos (Ian Fraser)

- Instruções para desaparecer devagar (Flávia Iriarte)

- Moeda de troca (Lucas Mota)

- O tesouro de Joaquim Nabuco (Fernando Lomardo)



Romance Literário



- Coração sem medo (Itamar Vieira Junior)

- Dança de enganos (Milton Hatoum)

- Meridiana (Eliana Alves Cruz)

- Uma delicada coleção de ausências (Aline Bei)

- Vez em quando, Billie Holiday (Evandro Affonso Ferreira)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.