Tributo ao Gypsy Kings leva clássicos da banda ao Clube do Choro

Flávio Rodrigues é o líder do grupo que presta homenagem ao Gipsy Kings - (crédito: Divulgação)

A rumba flamenca toma conta do Clube do Choro de Brasília, neste sábado (17/10), com o show Gipsy Experience, um tributo aos Gipsy Kings. O espetáculo, que remete a festas ciganas, chega a Braspukua com clássicos como Djobi Djoba, Bamboleo, Volare e Baila Me.

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Segundo o violonista Flávio Rodrigues, líder do projeto, a proposta é levar ao público sucessos que marcaram a trajetória dos Gipsy Kings e proporcionar a experiência de cantar e dançar ao som de músicas amadas. Para isso, a produção consulta o público por meio de enquetes na página oficial do Instagram @gipsyexperiencebr. O repertório inclui versões de outras canções latinas, como Corazón Partío de Alejandro Sanz ou La vida es un Carnaval de Celia Cruz, adaptadas à rumba flamenca.

A relação de Flávio com a sonoridade dos Gipsy Kings se estreitou em 2008, quando ele trabalhou na montagem do musical Zorro, em Londres. Durante três meses, supervisionou a parte musical ligada ao flamenco, com músicas assinadas pelos gypsys originais. A experiência aproximou o violonista dos músicos e aprofundou seu conhecimento sobre a banda.

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O projeto Gypsy Experience foi fundado 14 anos depois, em 2022. Após morar 20 anos na Espanha e trabalhar em mais de 50 países, Flávio voltou ao Brasil para iniciar o projeto com o aval dos integrantes originais do Gipsy Kings, com quem mantém contato até hoje.





SERVIÇO

GYPSY EXPERIENCE — TRIBUTO AOS GYPSY KINGS

Sábado (17/10), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Bilheteria Digital a partir de R$ 50