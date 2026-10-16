Zé Neto e Cristiano fazem a festa sertanejano Mané Garrincha

Em clima de comemoração, uma das principais duplas sertanejas do país celebra 15 anos de história na Arena Mané Garrincha neste sábado (17/10). Zé Neto e Cristiano desembarcam na capital para apresentar o projeto O maior show da nossa história, e Brasília foi a escolhida para este momento.

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Sobre os 15 anos de carreira, Zé Neto diz que não sabe o segredo do sucesso, mas que aprendeu muito do que não fazer nessa trajetória. "Só agradecer a Deus e ao público que nos reinventa todos os dias e nos ajuda nessa correria louca que é a música. Com certeza, a gente está prestes a fazer um novo marco na na vida e na carreira de Zé Neto e Cristiano", afirma.

Cristiano destaca que sempre foi um desejo da dupla realizar um grande show na capital. "Eu não tenho medo de dizer que o público é um dos com mais energia que tem, que canta do começo ao fim. Isso para nós, para todo cantor que sobe no palco, é essencial para entregar um bom show. Aqui sempre foi diferente. A gente está muito feliz de ter escolhido Brasília", comenta.

A escolha de repertório foi um dos pontos principais do show. "Acho que foi bem difícil separar esse repertório, mas, ao mesmo tempo, foi prazeroso porque a gente relembrou de muitas músicas que a gente gosta e nem lembrava mais. Isso foi muito importante para construir o show", destaca Cristiano.

Após 15 anos lado a lado na estrada, a relação entre os dois é de grande irmandade. "Eu aprendo com esse cara todo dia. Ele é maravilhoso, o ser humano mais incrível que eu já conheci na minha vida. É por isso que nós dá tão certo. Quero ser igual ao Cristiano, porque pra mim, ele é um cara completo", elogia Zé Neto.

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A admiração é recíproca entre os dois. "Acho que a gente começa a conviver tanto que um se torna muito parecido com o outro. Acaba pegando as manias, a gente aprende todo dia. Eu aprendo muito com Zé sobre perseverança, sobre fé, sobre nunca desistir. É sempre um aprendizado estar ao lado dele", diz Cristiano.