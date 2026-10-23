Brasília recebe o grupo cover U2 One Love para show no Centro de Convenções

A banda de cover U2 One Love se apresenta hoje no Centro de Convenções Ulysses - (crédito: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

O Centro de Convenções Ulysses recebe, nesta sexta-feira (23/10), um pouco do repertório de uma das maiores bandas do mundo. O grupo cover U2 One Love, formado por Sèrgio Rosä, Leonardo Ciotti, Luciano Lobato e Glauco Jacow, interpretará canções como Sunday Bloody Sunday, One, With or Without You e Beautiful Day. O grupo criado há mais de 20 anos é internacionalmente reconhecido pelos fãs.

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O espetáculo promete trazer aos fãs a experiência de estar em um show do grupo irlândes formado em 1976. Composta por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen, a banda se mantêm como um dos destaques da música mundial. Sempre em conexão com os ideais do U2, a banda U2 ONE realiza diversas ações filantrópicas, com cachês doados a instituições como a Nova 4E, Hospital Casa Branca, Caminhos Musicais Jaguaré, entre outros.

Um dos feitos do grupo pela fidelidade musical e visual, a banda cover foi convidada pela Universal Music para realizar um show no lançamento oficial do CD No Line On The Horizon do U2 no Brasil em 2009.

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A banda irlandesa retornará ao Brasil em 2027 com a turnê The Greatest Show On Earth nos dias 10 e 12 de março no Morumbis. O último show do U2 no Brasil aconteceu em outubro de 2017, quando a banda realizou quatro apresentações em São Paulo.

U2 One Love & Orquestra

Nesta sexta-feira (23/10), a partir das 21h, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$ 88 + taxa do Sympla.