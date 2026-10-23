Sabor de Cuba baila na Infinu com ritmos latinos neste sábado (24/10)

A banda Sabor de Cuba leva o universo da música cubana ao Infinu neste sábado (24/10). Os músicos brasileiros e cubanos que a compõem apresentam ritmos latinos, entre eles a salsa, a cumbia, o merengue e o chá-chá-chá. "Trazemos este som com muita alegria para toda a comunidade de Brasília", conta o líder da banda, Felix Valoy.

Leia mais: Leonardo Miggiorin festeja nova parceria com Aguinaldo Silva, agora no teatro

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cantor e percussionista cubano, Felix chegou ao Brasil em 2011 e sonhava em reunir músicos de toda a América Latina para fazer um som diferenciado, focado na música tradicional cubana e suas variações de ritmo, harmonia e percussão. Em 2014, o sonho virou realidade, e, desde então, integrantes de nacionalidades distintas trocam conhecimentos para melhoria do som coletivo.

Leia mais: O retorno de Glee: Disney+ e Hulu confirmam novos episódios da série

O público pode esperar uma apresentação contagiante com clássicos da música latina como Chan Chan, Silencio, El Cuarto de Tula e Lagrimas Negras, interpretadas popularmente pelo Buena Vista Social Club, Soy Guajiro de Willy Chirino, Carreteiro de Manu Chao e muito mais. "O nosso som tem uma pegada que não deixa ninguém sentado, faz com que a pessoa comece a bailar mesmo não querendo", afirma Felix.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

SABOR DE CUBA

Amanhã (24/10), às 21h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506). Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Shotgun a partir de R$ 30.