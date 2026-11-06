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Festival Fado traz a Brasília Camané, uma das referências do gênero

Camané e Sara Correia se apresentam no Teatro Nacional Claudio Santoro durante o Festival Fado

Sara Correia vai cantar em Brasília no dia 7 de novembro. Camané se apresenta no dia 8 - (crédito: Divulgação )
Sara Correia vai cantar em Brasília no dia 7 de novembro. Camané se apresenta no dia 8 - (crédito: Divulgação )

De sábado (7/11) a segunda (9/11), o Festival Fado chega à capital para mostrar aos brasilienses um pouco mais da cultura portuguesa. Com o tema O fado e os bairros de Lisboa, o projeto traz apresentações de Sara Correia e Camané no Teatro Nacional Cláudio Santoro. O evento também terá exposições, palestras e exibição de filmes na Universidade de Brasília (UnB).

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O fadista português Camané acredita que o evento pode apresentar melhor o ritmo português. "Tem uma importância enorme, porque nós temos um conhecimento muito grande do samba, da bossa nova, das músicas populares do Brasil, e é muito importante que o Brasil também tenha um conhecimento desta música que é uma forma de nos aproximar uns dos outros", ressalta.

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Sobre a apresentação na capital, o fadista, com mais de quatro décadas de carreira musical, está animado para a performance. "Espero que o público se emocione com as músicas, assim como eu. Que possa refletir sobre aquilo que estou a cantar. É uma forma de se identificar com os laços que nos unem", finaliza.

 

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 06/11/2026 06:00
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