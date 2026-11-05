Confira a crítica do aclamado longa nacional 'Vicentina pede desculpas'

Um doce amanhã?

Crítica // Vicentina pede desculpas +★★★★

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Cordialidade e nobreza de caráter imperam no rude universo e nas duras circunstâncias que cercam a maternal Vicentina (Rejane Faria, em interpretação superlativa), neste filme de Gabriel Martins. Depois de administrar um tratado de sonhos e frustrações, em Marte Um (selecionado pelo Brasil a concorrer ao Oscar), Gabriel aposta numa trama de responsabilidade e empatia.

Dúvidas e dívidas se avolumam depois de um evento com mortes coletivas envolvendo um ônibus que transitava no centro de Belo Horizonte. Vincentina (a mãe do motorista do coletivo, Wesley) arca com o sofrimento e com robustas especulações sobre o dúbio comportamento do filho. Sororidade e o peso da solidão na terceira idade revestem o drama que, pouco a pouco, ganha os moldes de uma elaborada e vistosa colcha de retalhos. No cenário, Bruno (Renato Novaes) e Joana (Maíra Azevedo) são os entes mais próximos; ele, filho e ela, melhor amiga. Mas, numa espécie de lei do retorno (posta em prática) a íntegra Vicentina fará uma espécie de recenseamento particular, a fim de reparar estragos do filho. Mas, mais do que isso, repará-los.

O longa, uma coprodução entre a mineira Filmes de Plástico e a Netflix, chega balizado pela excelência na fotografia de Leonardo Feliciano, pela música exemplar de Tiganá Santana e pelo som aguçado pela técnica de Tiago Bello. Pontos chaves no caleidoscópio humano, para além da agraciada presença de Rejane, estarão em Giovanni Venturini (o misterioso roqueiro Fred), Fábio Leal, contido na medida (na pele do calejado Vitor) e na empática Bárbara Colen (a doce Amélia). Perfeita na imperfeição humana, a jornada de Vicentina encerra decência e subtramas formosas coroadas por atores como Flavio Bauraqui, Karine Teles e Carlos Francisco. A poesia de Gilberto Gil entra, soberana, como golpe final.



