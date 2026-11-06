Fernando Catatau e Mateus Fazeno Rock são destaques da Infinu neste sábado

Fernando Catatau e Mateus Fazeno Rock chegam, neste sábado (7/11), ao palco da Infinu Comunidade Criativa, dando voz ao concerto Cancioneiro e Vadiaji. O palco dividido entre os dois artistas une as trajetórias musicais de cada um, que são destaques da música contemporânea brasileira.

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O show, pautado na liberdade, explora obras autorais, clássicas e releituras. Mateus Fazeno Rock, transforma a ideia histórica de vadiagem em um ideal de liberdade. “Eu acho que esse show é justamente para isso: para a gente poder viajar, botar essa mochila e esse violão nas costas e ir até as pessoas. Ele foi pensado também para refletir sobre essa característica do artista viajante, ambulante, mambembe, cigano de alguma forma”, destaca Mateus.

Para contracenar nesta mistura, Fernando Catatau, um dos grandes nomes da música independente deste século, apresenta uma nuance de sua jornada artística, a de cancioneiro popular, aquele que percebe as ruas como um palco para transmutar o que se vê em arte. Odair José, Gilberto Gil, Jonnata Doll e Jards Macalé são nomes que costuram o repertório da noite.

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Apesar da parceria de anos, observadas em participações trocadas em álbuns individuais, o concerto em dupla surgiu de forma inesperada. “Foi uma mega coincidência que também tem a ver com uma sincronia que acaba rolando. Eu estava montando esse show 'Voz e Violão', pensando muito também nesse meu momento de vida que está sendo meio imigrante, ambulante, meio São Paulo, meio Fortaleza. E, na mesma época, o Fernando lançou o show dele, 'Cancioneiro'. Percebemos que as propostas tinham tudo a ver”, conta.

Serviço

Fernando Catatau + Mateus Fazeno Rock - Cancioneiro e Vadiaji

Sábado (7/11), às 20h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, Bloco A, Loja 67, Asa Sul). Ingressos a partir de R$ 30 no Shotgun.