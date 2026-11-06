Aruc celebra 65 anos com festa que reúne samba e gastronomia

O aniversário de 65 anos da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, celebrado neste sábado (7/11), reúne gastronomia e samba na sede da Aruc. A programação começa às 12h e traz bufê de feijoada e show do grupo Feijão da Mesma Concha e da Escola de Samba Aruc. Além disso, a data marca o início da exposição Aruc: Do concreto à passarela da identidade cultural de Brasília.

A folia se divide em dois momentos distintos. O Feijão da Mesma Concha começa a festa com samba raiz e de roda. Depois, a Escola de Samba Aruc ocupa o espaço com a bateria, os passistas, os destaques e o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Segundo a organização, a proposta é resgatar registros que contam a história das pessoas que fazem parte da trajetória da Aruc e da identidade cultural do Cruzeiro. "É uma forma de aproximar passado e presente, para que essa memória continue sendo compartilhada, valorizada e inspire os próximos carnavais", explica.

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A mostra conta a história do carnaval como resultado do trabalho coletivo, união e resistência comunitária, e sobre o que essa leitura representa para a construção da identidade. "A identidade da capital é moldada pelo samba, pelo trabalho e pela força da cultura popular", comentam os organizadores.

O material que sustenta a exposição vem do acervo digital do Centro de Documentação (Cedoc) do Correio Braziliense, que reúne imagens, textos e narrativas históricas. A organização explica que, entre todos os documentos possíveis, a seleção deu prioridade às fotografias e recortes que resgatam os ritmos, as texturas e o olhar de quem construiu a cidade.

A mostra segue para o Sindicato e Teatro dos Bancários, entre 9 e 13 de novembro, passa por unidades do Sesc-DF e chega ao Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, no carnaval de 2027. "A exposição descentraliza a memória e democratiza o acesso ao patrimônio. Ela aproxima estudantes e o público geral da história viva da capital, reafirmando que a cultura não pertence apenas aos monumentos oficiais, mas, sim, às pessoas que ocupam e encantam as ruas", define a equipe.

Serviço

Feijoada de aniversário dos 65 anos da ARUC

Neste sábado (7/11), a partir das 12h, na Sede da ARUC (Área Especial 08 - Cruzeiro Velho). Ingressos: R$ 50 (com feijoada) e R$ 15 (sem feijoada), à venda pelo Sympla e pelos telefones (61) 98342-2502 / 2194-7588.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco