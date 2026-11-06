Dhy Ribeiro comanda a feijoada com samba no Clube do Choro

Edilza Rosa Ribeiro por nascimento, mas consagrada no mundo da música como Dhy Ribeiro, é a atração deste sábado (7/11) na feijoada com samba do Clube do Choro. O projeto virou marca registrada dos sábados, em Brasília.
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Para satisfazer não só o paladar com as diferentes feijoadas servidas, Dhy Ribeiro apresenta, ao lado de sua banda, clássicos do gênero e músicas de sua autoria. Radicada em Brasília, a cantora carioca é considerada uma expoente do samba na capital. Conhecida nacionalmente, sua expressão artística vai para além da música e atravessa a atuação com a estreia no filme Maria, de Iberê Carvalho.
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O projeto nasceu a partir da sugestão dos próprios frequentadores do Clube do Choro de Brasília, com uma grande roda de samba e acompanhada da feijoada. Além disso, o projeto utiliza o espaço externo do Clube, projetado por Oscar Niemeyer. O Feijoada com Samba ocorre todos os sábados, às 12h, e as reservas vão até 12h45, com couvert artístico no valor de 15 R$. O evento conta com um bufê promocional de R$ 69,90 por R$ 64,90 por pessoa à vontade, incluindo feijoada vegetariana. Crianças de até 12 anos não pagam couvert artístico e o buffet.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
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