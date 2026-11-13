Concerto Candlelight explora repertório variado com Vivaldi e Coldplay

Quarteto de cordas apresenta releituras de grandes sucessos da música - (crédito: Divulgação)

A música clássica e o pop contemporâneo dividem espaço em uma noite iluminada por velas em Brasília. Neste sábado (14/11), a série de concertos Candlelight promove duas apresentações na Casa Thomas Jefferson, na Asa Norte, com repertórios dedicados a Antonio Vivaldi e às bandas Coldplay e Imagine Dragons.

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Às 18h, o público pode acompanhar o espetáculo Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações. Interpretada pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo, o show percorre os quatro concertos que compõem a obra do compositor italiano, passando por Primavera, Verão, Outono e Inverno. O repertório inclui ainda a sonata La Follia.

Mais tarde, às 20h, o repertório ganha contornos contemporâneos com Candlelight: Coldplay & Imagine Dragons. O quarteto apresenta versões instrumentais de sucessos como Viva la Vida, Fix You, The Scientist, Clocks, Radioactive e Believer, entre outras canções.

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Nas duas sessões, os músicos se apresentam em um ambiente especialmente preparado com velas de LED, característica da experiência Candlelight. Cada concerto tem duração aproximada de 60 minutos. Os ingressos podem ser retirados na plataforma Fever, com valores a partir de R$76,50.

Serviço

Candlelight Brasília

Sábado (14/11), na Casa Thomas Jefferson (SGAN 606, Asa Norte). Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações, às 18h, com ingressos a partir de R$100 na plataforma Fever. Candlelight: Coldplay & Imagine Dragons, às 20h, com ingressos a partir de R$76,50 na plataforma Fever.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco