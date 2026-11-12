Grammy Latino 2026: veja quando e como assistir, e principais indicados

A 27° edição do Grammy Latino 2026 acontece nesta quinta-feira (12/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação contempla indicados em 60 categorias da música latina e chega ao público do Brasil por diferentes canais.
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A cerimônia principal tem início às 22h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo Canal BIS e pelo Globoplay. Antes dela, o pré-show pode ser acompanhado a partir das 21h pelo Multishow, pelo Canal BIS e pelo Globoplay.
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A Première, etapa dedicada a premiação das categorias técnicas e especializadas, ocorre no MGM Conference Center Marquee Ballroom, a partir das 17h (horário de Brasília); essa parte do evento pode ser assistida ao vivo pelas plataformas digitais do Grammy.
O Brasil marca presença em diversas categorias da premiação. Anitta disputará o cobiçado prêmio de Álbum do Ano com o projeto EQUILIBRIVM. Loulu Gilberto concorre ao premio de Gravação do Ano com a faixa O Amor Nos Encontrou e Zanna foi indicada a Canção do Ano por Nilo. Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso.
Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.
Além disso, nas categorias voltadas às canções e álbuns em língua portuguesa, nomes como Urias, Marina Sena, Emicida e João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estão entre os indicados.
Nas categorias principais, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J são os nomes mais fortes na disputa. Rosalía, que é de Barcelona, na Espanha, causou grande polêmica ao ser indicada com o disco Lux, por não ser latino-americana. O Grammy Latino porém, considera canções de idiomas reconhecidos na Ibero-América, que inclui espanhol, português, catalão, guarani, basco, entre outros;
Confira os indicados nas categorias principais:
Canção do Ano
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Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;
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Como se ama? — Jorge Drexler;
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Dime — Silvana Estrada;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting;
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Humano — Juanes e Vivir Quintana;
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La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;
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Mi Gran Amor — Santana, com participação de Becky G;
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Nilo — Zanna;
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Solifican12 — Milo J.
Gravação do Ano
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HA HA — Ca7riel & Paco Amoroso;
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¿Cómo se ama? — Jorge Drexler;
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Dime — Silvana Estrada;
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O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto;
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Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Desde Que Te Tengo — Carín León;
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Niño — Milo J;
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La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;
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Alma — Elena Rose.
Álbum do Ano
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EQUILIBRIVM — Anitta;
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Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso;
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Taracá — Jorge Drexler;
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Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada;
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Tropicoqueta — Karol G;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Muda — Carín León;
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La Vida Era Más Corta — Milo J;
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¿Dónde Es El After? — Rawayana;
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LUX (complete works) — Rosalía.
Melhor Canção em Língua Portuguesa
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Águas de um Mar Azul — Urias;
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Memória — Rosalía e Carminho;
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No Vento de Nós — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago;
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Sua Onda — Marisa Monte;
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Viver e Morrer de Amor na América Latina — Johnny Hooker.
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