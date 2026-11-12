InícioDiversão e Arte
Grammy 2026

Grammy Latino 2026: veja quando e como assistir, e principais indicados

Cerimônia acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 22h, em Los Angeles; Anitta disputa na categoria principal

Anitta foi indicada a Album do Ano no Grammy Latino 2026 por EQUILIBRIVM - (crédito: Divulgação/Anitta )
Anitta foi indicada a Album do Ano no Grammy Latino 2026 por EQUILIBRIVM - (crédito: Divulgação/Anitta )

A 27° edição do Grammy Latino 2026 acontece nesta quinta-feira (12/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação contempla indicados em 60 categorias da música latina e chega ao público do Brasil por diferentes canais. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A cerimônia principal tem início às 22h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo Canal BIS e pelo Globoplay. Antes dela, o pré-show pode ser acompanhado a partir das 21h pelo Multishow, pelo Canal BIS e pelo Globoplay.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Première, etapa dedicada a premiação das categorias técnicas e especializadas, ocorre no MGM Conference Center Marquee Ballroom, a partir das 17h (horário de Brasília); essa parte do evento pode ser assistida ao vivo pelas plataformas digitais do Grammy. 

O Brasil marca presença em diversas categorias da premiação. Anitta disputará o cobiçado prêmio de Álbum do Ano com o projeto EQUILIBRIVM. Loulu Gilberto concorre ao premio de Gravação do Ano com a faixa O Amor Nos Encontrou e Zanna foi indicada a Canção do Ano por Nilo. Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso.

Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.

Além disso, nas categorias voltadas às canções e álbuns em língua portuguesa, nomes como Urias, Marina Sena, Emicida e João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estão entre os indicados.

Nas categorias principais, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J são os nomes mais fortes na disputa. Rosalía, que é de Barcelona, na Espanha, causou grande polêmica ao ser indicada com o disco Lux, por não ser latino-americana. O Grammy Latino porém, considera canções de idiomas reconhecidos na Ibero-América, que inclui espanhol, português, catalão, guarani, basco, entre outros; 

Confira os indicados nas categorias principais: 

Canção do Ano

  • Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

  • Como se ama? — Jorge Drexler;

  • Dime — Silvana Estrada;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting;

  • Humano — Juanes e Vivir Quintana;

  • La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

  • Mi Gran Amor — Santana, com participação de Becky G;

  • Nilo — Zanna;

  • Solifican12 — Milo J.


Gravação do Ano

  • HA HA — Ca7riel & Paco Amoroso;

  • ¿Cómo se ama? — Jorge Drexler;

  • Dime — Silvana Estrada;

  • O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto;

  • Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Desde Que Te Tengo — Carín León;

  • Niño — Milo J;

  • La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

  • Alma — Elena Rose.


Álbum do Ano

  • EQUILIBRIVM — Anitta;

  • Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso;

  • Taracá — Jorge Drexler;

  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada;

  • Tropicoqueta — Karol G;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Muda — Carín León;

  • La Vida Era Más Corta — Milo J;

  • ¿Dónde Es El After? — Rawayana;

  • LUX (complete works) — Rosalía.

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • Águas de um Mar Azul — Urias;

  • Memória — Rosalía e Carminho;

  • No Vento de Nós — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago;

  • Sua Onda — Marisa Monte;

  • Viver e Morrer de Amor na América Latina — Johnny Hooker.

Saiba Mais




  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/11/2026 10:45
x