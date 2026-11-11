Curta cearense 'Doce Memória' é selecionado para festival de cinema na Itália

A animação 'Doce Memória' é selecionada para festival internacional, abordando a força das lembranças e da culinária na jornada de uma refugiada - (crédito: Divulgação)

Uma história que atravessa fronteiras, guerras e lembranças vai ganhar espaço em uma mostra internacional de cinema. O curta-metragem de animação Doce Memória, dirigido e roteirizado por Gregori Fiorini, foi selecionado para a 29ª edição do Marano Ragazzi Spot Festival 2026, realizado de 9 a 14 de novembro, em Marano di Napoli, na Itália. Produzida em Fortaleza, pela GF Production, a obra concorre na categoria International Youth Contest – Filmmakers.

Com seis minutos e 37 segundos de duração, o filme acompanha uma menina que deixa a Síria em razão da guerra e chega ao Brasil levando consigo as lembranças da família e da cultura de origem. Na narrativa, a cozinha ocupa um lugar especial: os sabores e os doces familiares funcionam como uma ponte entre o passado e a nova vida, preservando vínculos mesmo diante das perdas provocadas pelo deslocamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Em Doce Memória, recomeçar não significa esquecer. A animação explora como a memória afetiva, a identidade cultural e as relações familiares ajudam a construir um sentimento de pertencimento em um território desconhecido. A história aborda a experiência do refúgio a partir da infância, com uma perspectiva que aproxima um tema complexo de elementos cotidianos e universais, como a comida, o trabalho e o afeto.

O evento italiano tem como proposta aproximar cinema, juventude, educação e cidadania. Em 2026, a programação é orientada pelo tema Connessioni (Conexões, em tradução livre), que reúne reflexões sobre encontros entre culturas, gerações, comunidades e territórios.

A presença do curta na programação italiana amplia a circulação de uma produção feita no Ceará e coloca em evidência uma narrativa sobre migração, acolhimento e reconstrução. Ao transformar lembranças de sabores e gestos familiares em matéria de animação, o filme propõe um olhar sobre aquilo que permanece quando uma pessoa precisa deixar para trás o lugar onde construiu sua história.