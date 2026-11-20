A parceria de Distintos Filhos com Dado Villa-Lobos surgiu no mesmo palco em que dividirão no show de hoje - (crédito: Divulgação)

O rock de Brasília construirá uma ponte para além do tempo e conectará passado e presente nesta edição da festa A volta aos anos 80, na AABB Brasília. A banda Distintos Filhos ao lado de Dado Villa-Lobos celebram o som que surgiu nas ruas e quadras do Planalto Central.

Com a proposta de relembrar a música e a cultura da pista dos anos 1980, o projeto atravessa também o público, o convidando a incorporar essa década até mesmo no figurino. A programação desta edição é comandada pela parceria entre Dado Villa-Lobos, um dos grandes nomes do rock nacional e, principalmente, da cena brasiliense. E, acompanhando o guitarrista da Legião Urbana, Distintos Filhos, banda brasiliense e nome reconhecido no gênero na capital, contracenam no palco Temporâneo do Salão A.

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A parceria entre o guitarrista e a banda surgiu no mesmo palco que dividirão essa noite, após convite de Paulinho Madruga, Luciano Verri e Rodrigo Verri para tocar com Dado, Distintos Filhos mantiveram contato com o cantor. A parceria foi para além dos palcos. Dado produziu ao lado de Rodrigo Suricato (Barão Vermelho), o disco Entre corpos nus e frases feitas (2026) da banda. "A gente não consegue normalizar tocar com o Dado, é tipo estar em Liverpool e tocar com o Paul McCartney. É sempre uma honra poder contar a história do rock de Brasília ao lado de quem estava lá quando tudo isso começou", destaca Paulo Veríssimo, vocalista e guitarrista da Distintos Filhos.

A noite voltada para a contemplação da geração musical dos anos de 1980 também equilibra o presente e busca balancear o encontro de gerações na pista. "O público que viveu os anos 1980 é sempre muito aberto a conhecer novas músicas, ainda mais quando essas músicas bebem na fonte de bandas daquela época", afirma Veríssimo.

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Criada em 1995 por Paulinho Madrugada, produtor e publicitário, o projeto A volta aos anos 80 nasceu a partir de uma inquietação de madrugada, ainda na juventude, pela saudade da cena musical das décadas de 1980. Assim, no salão social da Asbac nasceu o evento que transformaria sua vida. Hoje, o evento ultrapassou os limites do Quadradinho, com edições que chegaram a Miami, Las Vegas, Houston e Los Angeles.

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*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco