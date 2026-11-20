Neste sábado (21/11), a Arena Conic vira palco de uma edição especial da Na batida do morro. A partir das 22h, o público se encontra na festa de celebração aos 10 anos de trajetória na valorização do funk e na ocupação cultural do centro de Brasília. Em formato de baile funk com duas pistas, o evento traz um line-up intenso com DJs, MCs e performances artísticas, e ingressos cortesia para os 500 primeiros até meia-noite.

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Criado em 2016 por Danton Barros Nascimento (ou Blackriolo), o projeto nasceu com o propósito de trazer os jovens da periferia aos espaços culturais da capital. Blackriolo conta que, naquela época, o centro de Brasília era ocupado por eventos elitizados, pouco acessíveis e, muitas vezes, discriminatórios: "Na batida nasceu como um grito, uma forma de dizer que a periferia também tinha o direito de ocupar esses espaços." A edição comemora dez anos de evento e marca a produção de número 50, entre bailes, blocos e ocupações como espaço permanente de encontro, expressão e valorização da cultura periférica.

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A lista de atrações traz 10 DJs — Lekay, J4k3, Zapatta, JWellz, Rubens Mc no Beat, New Nay, Luísa Rodrigues, AEVA, Lume e Blackriolo —, MC Afromel e MC Fernandes, e quatro artistas nas performances — Angel, Tina, Gabriel Rosa e Jenni Santos. Para Danton, a expectativa é de muita emoção, orgulho e responsabilidade com a juventude periférica de Brasília: "Quero ver aquela mistura de pessoas de diferentes regiões do DF e do Entorno, como acontecia desde as primeiras edições. Gente que acompanha a Na batida há anos se encontrando com uma nova geração que está chegando agora. E, claro, não pode faltar muito funk, liberdade para dançar e aquele sentimento de estar num espaço onde você pode ser quem é. Porque, no fim das contas, o baile só tem vida pela juventude que grita por baile."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco