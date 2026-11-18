A internet foi o palco que projetou o Overdriver Duo para o mundo. Formada pelos músicos Evandro Tiburski e Fabi Terada, a dupla brasileira ultrapassou a marca de 10 bilhões de visualizações nas plataformas digitais e conquistou mais de 9 milhões de seguidores em 160 países. Agora, os artistas apostam no investimento em composições próprias. No dia 27 de novembro, eles lançam o single inédito There’s No Me Without You, em parceria com o produtor e engenheiro de som Andrea Lepori, que já participou de projetos de artistas como U2 e Rolling Stones.

A novidade representa um passo na consolidação do trabalho autoral da dupla, conhecida pelas releituras de sucessos nacionais e internacionais. A proposta do Overdriver Duo combina pop, rock e música eletrônica em arranjos que os próprios artistas definem como OverStyle. O repertório passeia por diferentes gerações e transforma canções conhecidas em versões com identidade sonora própria.

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Com uma audiência mensal de aproximadamente 100 milhões de pessoas alcançadas, o projeto construiu uma presença internacional que ultrapassa as telas. Ao longo da carreira, Evandro e Fabi já passaram por 15 países e três continentes, levando aos palcos apresentações que misturam clássicos dos anos 1980 e 1990, sucessos contemporâneos e músicas originais.

A trajetória também inclui parcerias com nomes importantes da música brasileira e internacional, como Andy Summers, guitarrista do The Police, Jota Quest, Titãs, Zé Ramalho, Blitz, Biquini Cavadão, George Israel, Toni Garrido e Evandro Mesquita. A dupla também participou de ações musicais com artistas como Sting, Maná e Carlos Santana. Nas redes sociais, os vídeos da dupla já foram compartilhados por personalidades como Céline Dion, Cyndi Lauper e Terry Crews.

Além do novo single, o Overdriver Duo prepara uma incursão no cinema. Os músicos participarão de uma produção internacional de animação ao lado do produtor italiano indicado ao Grammy David Guido Pietroni, do maestro José Cura e de Walton Zed. O projeto tem previsão de lançamento mundial.

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Enquanto amplia a atuação no mercado internacional e desenvolve novas composições, a dupla segue em turnê pelo Brasil.

Serviço

Lançamento do single There’s No Me Without You, do Overdriver Duo, nas plataformas digitais de música a partir de 27 de novembro.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel