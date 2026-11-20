Desta sexta-feira (20/11) a domingo (22/11), Julia Vargas e Natascha Falcão apresentam, na Caixa Cultural de Brasília, o show LeeGal, que homenageia dois ícones da música brasileira, Gal Costa e Rita Lee. A ideia do espetáculo vem da vontade que as duas artistas tinham de criarem algo juntas e também da disposição de realizar um tributo para exaltar a potência criativa de Gal Costa e Rita Lee.

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"A partida de Gal e Rita, em um intervalo tão curto de tempo, me abalou profundamente. Percebi que a melhor forma de elaborar essa saudade era celebrando as duas juntas no palco. Quando Júlia me chamou para fazer algo juntas e eu confessei esse desejo e essa ideia eu vi o olho dela brilhando e então soube que ia dar bom", afirma Natascha.

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Antes de LeeGal, Natascha e Julia tinham projetos que traziam a memória de Gal Costa e isso deu início a parceria que as duas vêm construindo nos palcos. "Eu tinha um projeto chamado Canto Gal e a Natascha fez o show Viva Gal com outras cantoras maravilhosas. Nosso encontro foi tão potente que eu perguntei se ela queria fazer um projeto comigo e foi quando ela deu a ideia de fazermos essa homenagem também a Rita Lee. Na mesma hora, eu fiquei muito animada pois admiro muito as duas artistas", alega Julia.

Além de cantora, Natascha Falcão é dançarina e atriz. A pernambucana foi indicada duas vezes ao Grammy Latino e fez a personagem Lola na novela No Rancho Fundo, da Globo, na qual também assinou o tema da abertura ao lado de Elba Ramalho.

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Já a cantora, compositora e percussionista Julia Vargas, realizou turnês com Milton Nascimento e também dividiu o palco com grandes artistas como Elba Ramalho, Alceu Valença, Criolo, Zélia Duncan e Ivan Lins.

No sábado, a partir de 11h, as artistas estarão presentes na oficina Voz, corpo e criação sonora, que propõe uma imersão artística voltada ao desenvolvimento da expressão vocal e corporal como ferramentas de criação. Com foco em jovens mulheres e pessoas trans, não binárias, a oficina cria um espaço seguro de experimentação, fortalecendo a autoconfiança e a expressão artística.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco