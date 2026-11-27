Mari Fernandez sobe aos palcos do Nilson Nelson em 28 de novembro para gravação do audiovisual - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Mari Fernandez escolheu Brasília como cenário para o próximo passo de sua carreira. Neste sábado (28/11), às 22h, a artista sobe ao palco do Ginásio Nilson Nelson para a gravação do novo projeto audiovisual. A apresentação promete ser um marco histórico para o local. Segundo a própria cantora, ela será a primeira mulher a registrar um DVD na arena brasiliense.

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A preferência por Brasília não foi por acaso. Apesar de se apresentar com frequência em cidades do Entorno e em grandes festivais da capital, a cantora ainda não havia realizado um show solo na cidade neste ano. Para Mari, o projeto é a concretização de um desejo antigo, alimentado pelo alto engajamento do público local nas plataformas de streaming e nas redes sociais.

Antes de anunciar oficialmente o projeto, a artista fez questão de visitar o Nilson Nelson pela primeira vez para sentir a dimensão do espaço. "Eu já tinha visto fotos, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Fiquei muito feliz quando descobri que vou ser a primeira mulher a gravar um projeto lá. Acredito que todo artista tem vontade de gravar nesse ginásio porque ele é gigante", celebra.

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O setlist do DVD em Brasília vai mesclar canções inéditas com regravações de sucesso. O grande destaque fica por conta do resgate de Teu amigo cuidou, uma versão em português de Halo, clássico da Beyoncé. A faixa chegou a ser registrada no primeiro DVD de Mari, em Fortaleza, mas nunca pôde ser lançada oficialmente nas plataformas digitais por falta de liberação dos direitos autorais.

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"Recebi a autorização da Beyoncé para lançar essa música, dois anos depois. Vai ser especial porque aqui em Brasília vou ter a oportunidade de gravar um clipe oficial dessa faixa e disponibilizá-la em todas as plataformas", comemora a artista.



Serviço

Gravação do DVD de Mari Fernandez

Neste sábado (28/11), às 22h, no Ginásio Nilson Nelson

Ingressos podem ser adquiridos no site oficial da produtora R2, a partir de R$ 79

