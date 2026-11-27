Foi a partir da pintura O jardim das delícias terrenas, uma das obras mais instigantes e complexas do pintor holandês Hieronymus Bosch, que as artistas Suyan de Mattos e Isadora Jochims criaram as 45 obras inéditas de Delícias. Em cartaz na Galeria Referência, a partir de amanhã, a exposição propõe um diálogo entre a obra do século 16 e um olhar carregado de referências contemporâneas em uma produção formada por peças em crochê e bordados.

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As obras estão divididas em dois pisos da galeria e foram organizadas separadamente, embora tenham nascido de um projeto comum das duas artistas. “Quando olhei para O jardim das delícias terrenas, reconheci ali muito do universo de Dona JupYra, meu alter ego. Ela é sexual, sensual e pornográfica. Me interessava a maneira como Bosch reúne prazer e inquietação numa mesma imagem, sem resolver essa ambiguidade”, conta Suyan, que começou a bordar os trabalhos em 2023, a partir de uma pergunta muito concreta. “Como seria esse jardim se JupYra pudesse se ver nele? Foi a partir daí que convidei Isadora para desenvolver sua própria leitura.”

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As pesquisas das duas artistas sempre tiveram alguns pontos de aproximação, especialmente no uso de técnicas têxteis e nas investigações sobre o erotismo, a história do feminino, a monstruosidade e a criação de corpos híbridos. “O que mais me chamou a atenção na obra de Bosch foi a maneira como constrói um imaginário sobre a origem da vida, os mistérios da existência e do universo, a partir de uma cosmologia profundamente ligada à religião cristã”, explica Isadora, que também é médica e desenvolve uma pesquisa artística que atravessa a história da ciência. “Me interessou pensar como essas narrativas foram se transformando ao longo do tempo e como, atualmente, a ciência também produz imagens que alimentam e, de certa maneira, colonizam nosso imaginário”, diz.

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Na leitura da artista, o imaginário religioso que atravessa Bosch encontra um paralelo nas imagens científicas que hoje provocam espanto e curiosidade. “Isso se liga à pesquisa dela sobre a maneira como a ciência, ao longo do tempo, representou e classificou o corpo feminino”, avisa Suyan. Há cinco anos ela e Isadora mantém uma conversa artística que já resultou em diversas exposições. “Ela é uma artista que me provoca, que propõe encontros e projetos, e que estimula novas possibilidades de criação. Ao longo desses anos, fomos construindo uma afinidade artística, especialmente em torno das práticas têxteis e das questões que atravessam nossos trabalhos. A exposição Delícias nasce dessa aproximação, mas também da possibilidade de colocar nossas pesquisas em diálogo a partir de uma mesma referência”, avisa Isadora.

Entrevista//Isadora Jochims





Como a obra de Bosch dialoga com sua pesquisa?

Meu diálogo com Bosch parte de uma tentativa de investigar como diferentes épocas constroem imagens para explicar o desconhecido. E, sobretudo, de questionar quem produz essas imagens, quais corpos são transformados em objetos de conhecimento e quais histórias permanecem invisíveis nessas narrativas. Me interessa especialmente essa contradição: corpos femininos historicamente associados ao pecado, à doença ou à monstruosidade que também foram fundamentais para a construção de imagens e conhecimentos sobre a vida. Tanto nas fotografias da Salpêtrière quanto na história de Henrietta Lacks, existe uma tensão entre a produção do conhecimento científico e a autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos e suas imagens.

Como o bordado e o crochê dialogam com a dinâmica de O jardim das delícias terrenas?

O bordado e o crochê são técnicas historicamente associadas ao universo doméstico, ao trabalho feminino e à transmissão de conhecimentos entre gerações. Ao trazê-las para a arte contemporânea, também deslocamos essas práticas para outros campos de significado. No meu trabalho, o crochê se aproxima da ideia de crescimento orgânico, de proliferação e de transformação dos corpos. É uma técnica construída pela repetição de pequenos gestos, em que uma estrutura vai se formando progressivamente, quase como um organismo vivo. Já o bordado permite inscrever imagens e experiências sobre a superfície do tecido. Na série Lunáticas, por exemplo, utilizo o bordado para aproximar a experiência íntima do parto das imagens da superfície lunar. Existe também uma dimensão importante da materialidade. Trabalho com bucha vegetal, chifres, tecidos e outros elementos que, combinados, produzem formas ao mesmo tempo familiares e estranhas.



Entrevista//Suyan de Mattos





O que você levou de Bosch para o trabalho?

Eu parti das formas do jardim e fui transformando cada uma pelo modo como imaginava que JupYra se veria ali. Quis manter o jardim como ponto de partida e mudar a maneira de habitá-lo. JupYra tem várias formas, inclusive formas que não são corporais. Se eu escolhesse uma delas para inseri-la na composição, acabaria fixando sua imagem e acrescentando uma figura ao jardim. Preferi marcar sua presença com três carimbos em cada obra: “JupYra está aqui”, “JupYra esteve aqui”, “JupYra estará aqui”. A passagem do presente para o passado, e a ida para o futuro faz dela uma presença que o público percebe sem precisar identificar uma figura.





Como o seu bordado retoma a dinâmica de O jardim das delícias terrenas?

Em Bosch, o olhar vai de um detalhe a outro e, quando volta a uma forma, pode enxergar algo diferente do que viu da primeira vez. O bordado retoma esse movimento na superfície do tecido. De perto, o público acompanha a direção dos fios, percebe as texturas e encontra os carimbos de JupYra. No crochê de Isadora, esse movimento acontece também no espaço. Conforme o público muda de posição, uma forma pode lembrar uma planta, um órgão ou uma criatura. Essa passagem entre o que parece familiar e o que a gente não consegue nomear me interessa muito. É onde o prazer de olhar, tão presente no jardim de Bosch, também produz estranhamento.

Serviço

As Delícias

De Suyan de Mattos e Isadora Jochims. Abertura neste sábado (28/11), às 17h, na Galeria Referência (CLN 202, Bloco B, Loja 11, subsolo).Visitação até 29 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h.







