Música, teatro e cinema integram a programação cultural da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que segue até domingo (29/11). Com entrada gratuita, o evento ocupa o gramado central da Esplanada dos Ministérios e reúne atrações para diferentes públicos. Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a edição deste ano tem como tema Ciência Delas, com destaque para o protagonismo feminino na ciência e na cultura.

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A programação musical começa nesta sexta (27/11), a partir das 21h, com apresentações de Leci Brandão e Samba Delas, no Galpão Cultural da SNCT. Para Leci, a presença da arte na programação é uma oportunidade de destacar o impacto da cultura na sociedade e a força das mulheres brasileiras. “O evento consegue trazer a visão do quanto a arte pode mudar, transformar e fortalecer a vida das pessoas. Quanto mais o tempo passa, mais as mulheres têm tido protagonismo em muitas coisas desse país, e a gente precisa cada vez mais mostrar que o Brasil tem um poder feminino que é simplesmente fantástico”, afirma a cantora.

Os shows integram o Festival Circus, em edição especial vinculada ao Encontro de Meninas Estudantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Amanhã, às 20h, a rapper MC Luanna se apresenta no mesmo espaço. Já no domingo (29/11), às 16h, o grupo infantil Tiquequê encerra a agenda artística com um espetáculo para crianças e famílias.

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O teatro marca presença nesta sexta (27/11) no Auditório da SNCT, com Marta Vannucci – Aos mares do mundo, montagem que conta a trajetória da cientista ítalo-brasileira reconhecida por suas pesquisas sobre oceanos e manguezais. A agenda também inclui o Festival de Filmes de Ciência, exibido diariamente no Cineminha da SNCT, das 9h30 às 17h.

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Criada em 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia busca aproximar o conhecimento científico da população por meio de exposições, oficinas, experimentos e atividades educativas.

Serviço

23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Nesta sexta-feira (27/11) a 29 de novembro, no gramado central da Esplanada dos Ministérios, em frente ao MCTI, Brasília. Entrada gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



