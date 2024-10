Birosca traz festas de Halloween e samba neste final de semana

Buraco do Tatu(foto: Bruna Araujo)

Neste sábado, o Birosca vai comemorar o Dia das Bruxas de um jeitinho bem brasileiro com a Discotheca. A noite de terror visa se reapropriar do feriado americano com bastante música e referências ao terror nacional. A trilha sonora do evento vai de piseiro ao tecnobrega com direito a concurso de melhor fantasia e entrada gratuita para os primeiros 400 da fila. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Shotgun.

A carência de diversidade nos gêneros musicais nas baladas de Brasília motivou a produtora Fernanda Duarte e sua sócia Athena Ilse a criar um evento que incorpore variados ritmos do Brasil. "Eu e Athena trabalhamos juntas há cerca de 10 anos. Temos uma grande paixão pelo brega e pelo tecnomelody, e decidimos realizar uma festa que refletisse nossos gostos musicais, atraindo um público que se identifique com essa proposta", afirma Fernanda. Athena complementa: "A Discotheca é um evento plural que abrange diversos gêneros e expressões culturais do Brasil. Nosso intuito é incluir ritmos como brega, caqueado, pagodão baiano, entre outros. Muitas vezes, não ouvimos essas músicas em outros lugares, e queremos descentralizar o que é normalmente veiculado nas rádios, oferecendo uma mistura que faça jus à diversidade do nosso país".

Embora a fusão de elementos brasileiros com o Halloween possa parecer desafiadora, Fernanda acredita que o brasileiro tem o dom de transformar qualquer evento à sua realidade: "O Brasil abraça o Halloween, ou melhor, o Dia das Bruxas. Queremos aproveitar essa ocasião para realizar um evento bem caracterizado, mesclando nossas referências culturais. Teremos pessoas fantasiadas de Zé do Caixão, da Cuca e de outros personagens que representam o terror nacional, e as possibilidades são infinitas. Estamos muito empolgadas com isso", ressalta.

Discoteca

Birosca - Conic Sds bloco E loja 3 - SHCS - Brasília, DF

Sábado (26/10), a partir das 22h.

Ingressos disponíveis no Shotgun.





Sambinha de domingo





As pessoas que sofrem com a monotonia do último dia do final de semana vão poder se distrair da proeminente segunda-feira com bastante samba no pé. Ainda no Birosca, a casa receberá a festa Buraco do Tatu. A roda de samba já conhecida na capital vai comemorar seu primeiro ano de existência com ingressos a partir de R$25, disponíveis no Shotgun.





O evento acontece exclusivamente aos domingos, e o objetivo é proporcionar ao brasiliense boas memórias antes deles seguirem com a dureza da rotina. Assim como "o ano só começa depois do carnaval", o samba no final de semana também é um traço otimista do brasileiro. Essa celebração oferece um espaço onde as pessoas podem se conectar, dançar e celebrar a vida, mesmo que por algumas horas. É um lembrete de que, apesar dos desafios cotidianos, a cultura e a alegria ainda têm um lugar especial no coração de Brasília.

A reunião quinzenal do Buraco do Tatu traz sambistas experientes para o Setor de Diversões Sul a fim de celebrar com música brasileira em um dos cenários icônicos na história da cidade. A festa começa às 17h e mistura sets de DJs com blocos de samba que seguem com a folia até a meia noite.

Buraco do Tatu

Birosca - Conic Sds bloco E loja 3 - SHCS - Brasília, DF

Domingo (27/10), a partir das 17h

Ingressos disponíveis no Shotgun