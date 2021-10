"É sensibilidade social", diz Lira durante embate com Dória sobre o ICMS

FS Fernanda Strickland

(crédito: Julio Nascimento/PR)

Após propor uma alternativa para diminuir o preço dos combustíveis, e falar que o ICMS é o "primo malvado que provoca aumento em cima de aumento", o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), discutiu com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo Twitter.



No começo da noite desta terça-feira (5/10), o governador de SP publicou nas redes sociais uma crítica a Lira. “Estão fazendo análise simplória e tentando criar solução populista para resolver o problema do preço dos combustíveis. A culpa da alta de preços não é do ICMS dos estados. O ICMS de SP permanece inalterado há décadas e o preço dos combustíveis continua subindo”, escreveu.

Estão fazendo análise simplória e tentando criar solução populista para resolver o problema do preço dos combustíveis. A culpa da alta de preços não é do ICMS dos estados. O ICMS de SP permanece inalterado há décadas e o preço dos combustíveis continua subindo. (segue) — João Doria (@jdoriajr) October 5, 2021

Segundo ele, a "trágica administração econômica e política" do Governo Federal gera desconfiança e instabilidade, colocando o dólar em alta permanente. “A inflação voltou, o dólar disparou e o preço dos alimentos assustou. Não é culpa do ICMS. É culpa da incompetência do Governo Federal, que fala muito e faz pouco”, afirmou.



A trágica administração econômica e política do Governo Federal, gera desconfiança e instabilidade, colocando o dólar em alta permanente. A inflação voltou, o dólar disparou e o preço dos alimentos assustou. (Segue) — João Doria (@jdoriajr) October 5, 2021

Não é culpa do ICMS. É culpa da incompetência do Governo Federal, que fala muito e faz pouco. — João Doria (@jdoriajr) October 5, 2021

Em resposta, o Lira disse que a questão não é administração fiscal. “É sensibilidade social. O barril do petróleo custava menos de US$ 30 em maio/2020. Agora, chegou a U$ 82. Ou seja: com a mesma alíquota, os estados estão ganhando mais dinheiro. É matemática pura e simples. A alíquota é a mesma”, respondeu.



@jdoriajr a questão não é administração fiscal. É sensibilidade social. O barril do petróleo custava menos de US$ 30 em maio/2020. Agora, chegou a U$ 82. Ou seja: com a mesma alíquota, os estados estão ganhando mais dinheiro. É matemática pura e simples. A alíquota é a mesma. — Arthur Lira (@ArthurLira_) October 6, 2021

Logo depois, o deputado deu razão ao tucano. “Você tem razão. Mas o barril quase triplicou. Em um momento de retomada econômica, todo o incentivo é bem-vindo. Não seria o caso de pensar no cidadão e não nos cofres do Estado?”, questionou.