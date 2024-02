35% dos brasileiros adquirem produtos esportivos em lojas virtuais

O consumo on-line dos brasileiros com itens esportivos vem crescendo. Segundo o estudo realizado pela Brain Inteligência Estratégica, os canais de compras preferidos para adquirir esse tipo de produto são as e-commerces e marketplaces (35%), seguido das lojas físicas (32%) e dos shopping centers (30%).

A pesquisa aponta que a geração Z, aqueles que nasceram entre 1990 até 2010, é a que mais compra nas plataformas digitais (45%). Já a geração X, indivíduos nascidos entre 1965 até 1980, é a que mais adquire em shoppings (39%).

Para o Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, o crescimento das compras no e-commerce é resultado da digitalização e modernização dos serviços financeiros. “Os meios de pagamentos digitais oferecem uma maior praticidade ao consumidor brasileiro, que otimiza o seu tempo com compras on-line. O digital tem sido um grande aliado na busca por melhores preços e oportunidades”, complementa.

O gasto médio dos entrevistados com vestuário, calçados e similares é de R$ 151. A geração X é a que mais investe nesses itens, com custo mensal de R$ 203. O Sul apresenta a maior média, com R$ 185.

Em relação às mensalidades, treinadores e instalações, o gasto médio mensal é de R$ 149. A geração que mais investe nas infraestruturas das atividades físicas é a baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964, com custo mensal de R$ 170. O Sudeste se destaca com a maior média (R$ 193), sendo a natação o esporte com mais gastos (R$ 364).

"A busca por ofertas sempre ajuda o orçamento final. Por isso, é importante que o consumidor fique de olho em promoções e busque academias ou atividades que apresentem um custo benefício mensal atrativo, com o fim de manter uma vida saudável sem entrar no vermelho”, explica o especialista.

A frequência de compras dos entrevistados de ao menos um item esportivo por mês é de 25%. Os principais fatores que influenciam na decisão final é a qualidade do produto (65%) e o preço (62%).

“Esta compreensão beneficia não apenas o detentor do dinheiro, mas todos ao redor. Ficar de olho nos preços ajuda a priorizar o produto a ser comprado, como também, o planejamento financeiro do consumidor para que assim não ocorra gastos impulsivos”, finaliza Lamounier.