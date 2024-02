Agenda do G20 Brasil prevê comunicado e coletiva com Marina e Yellen

As atividades do G20 nesta terça-feira, 27, começam com um briefing à imprensa da secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, que deve ocorrer em instantes no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Rosito deve apresentar as evoluções das discussões que ocorreram ontem e devem resultar em um comunicado.

O objetivo é que esse documento embase os trabalho; os da 1ª Reunião de Ministros e Presidentes de Bancos Centrais do G20 Brasil, que ocorre nesta quarta e quinta-feira. Conforme a secretária adiantou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em entrevista exclusiva na última sexta-feira, o Brasil gostaria de ter ao final do encontro de ministros um comunicado enxuto.

Fontes que acompanharam nesta segunda-feira os trabalhos dizem que "se o G20 adotar permanentemente o tema da desigualdade em suas discussões o Brasil estará feliz". Além desse tópico, está nas prioridades do País a discussão sobre o financiamento internacional à transição para uma economia sustentável. Junto a outros países em desenvolvimento, o Brasil tem se posicionado nos diferentes fóruns globais a favor de apoios financeiros para que os países mais pobres possam entrar na chamada economia verde.

Ainda nesta terça, em evento paralelo ao G20 organizado pela Câmara Americana de Comércio, a ministra Marina Silva e a secretaria do Tesouro dos EUA Janet Yellen participarão de um painel seguido de entrevista coletiva. O evento ocorre na Sala São Paulo e Marina Silva substitui o ministro Fernando Haddad, que testou positivo para covid-19 e cancelou os compromissos presenciais que teria durante esta semana ligados aos trabalhos do G20.

Também em atividade paralela ao G20 haverá, no Ibirapuera, uma reunião do Banco dos Brics. Atualmente a entidade é presidida pela ex-presidente Dilma Rousseff.