IR 2024: Veja como declaração pré-preenchida vai funcionar

A declaração pré-preenchida é uma ferramenta para facilitar a declaração do contribuinte. Neste ano, a Receita Federal vai liberar a ferramenta a partir de 15 de março, quando começa o prazo para a entrega da declaração com ano-base 2023. As novidades foram apresentadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6/3), realizada na sede do Ministério da Fazenda.

Segundo a Receita, apenas as contas nível prata e ouro no Gov.br poderão usar o serviço em todas as plataformas disponíveis para o preenchimento. O auditor fiscal José Carlos Fonseca afirmou que a grande maioria das pessoas que declaram o Imposto de Renda estão aptos. “Hoje, o nosso limite máximo de declarações neste formato é de 78%. Não vamos atingir esse limite agora, mas estamos caminhando para isso”, explicou.

O número de contribuintes que optou por fazer a declaração pré-preenchida deu um salto em 2023. Na ocasião, 9,8 milhões de pessoas escolheram a opção — 24% das pessoas que declararam o IR no ano passado —, contra 2,9 milhões de 2022 e 159 mil quando o sistema foi criado, em 2019.

A Receita informou que a quantidade de contribuintes que vão optar pela opção pré-preenchida em 2024 deve ser recorde. Das 43 milhões de declarações que o fisco espera receber até o fim do prazo, 31 de maio, cerca de 40% devem ser pelo método pré-preenchida.

Vale destacar que, assim como no ano passado, quem entregar a declaração pré-preenchida e pedir o pagamento da restituição via Pix entra na fila de prioridade para receber a restituição.

Como fazer a declaração pré-preenchida:

Passo 1: Acesse o site

Visite https://acesso.gov.br;

Clique na opção “Crie sua conta gov.br”.

Passo 2: Escolha a opção de cadastro

Validação Facial no App Meu gov.br

Bancos Credenciados

Internet Banking

Número de CPF

Certificado digital

Certificado digital em nuvem

Passo 3: Cadastre-se

De acordo com a sua opção, diferentes perguntas surgirão na sua tela;

Leia as instruções com atenção;

Responda as perguntas;

Clique em Avançar para prosseguir;

Ao final, você deve cadastrar uma senha para sua conta.