Exportações crescem 17,4% no 1º bimestre do ano e atingem recorde

As exportações seguem em ritmo de alta no Brasil, conforme dados do comércio exterior divulgados nesta quarta-feira (6/3). De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de US$ 5,447 bilhões em fevereiro deste ano. Ao mesmo tempo, a corrente de comércio apresentou saldo de US$ 41,629 bilhões.

O avanço da balança comercial foi resultado direto do crescimento das exportações, que, em fevereiro deste ano, movimentaram US$ 23,54 bilhões, o que representa um aumento de 16,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já no campo das importações, também houve crescimento, com um resultado de US$ 18,09 bilhões, um avanço de 2,4% ante fevereiro de 2023.

O setor que mais registrou aumento nas exportações no mês passado foi o da Indústria Extrativa, que cresceu US$ 2,25 bilhões, ou 63,9%, em relação ao fevereiro do ano anterior. Também obtiveram avanço os setores de Agropecuária (US$ 0,5 bilhões, ou 11,5%) e Indústria de Transformação (US$ 0,6 bilhões, ou 5%).

No setor de Indústria Extrativa, o destaque principal foi a comercialização de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos crus, que registrou avanço de 119,7% com aumento de US$ 1,43 bilhões. Além disso, o crescimento de US$ 0,81 bilhões, ou 41,4%, do minério de ferro e seus concentrados, e de 72,5%, ou US$ 0,01 bilhões, dos minérios de alumínio e seus concentrados, garantiram um mês de resultados mais expressivos para o setor.

Na avaliação do diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, a participação dos óleos brutos de petróleo na balança comercial deve continuar a ser destaque durante o ano. “A gente observou um crescimento grande no ano passado e o Brasil tem sido muito demandado (em relação) a esse produto”, ressaltou o diretor.

Bimestre mais positivo

O ano de 2024 também começou com resultados mais animadores para o comércio exterior brasileiro, com um avanço de 17,4% nas exportações para o primeiro bimestre, em relação ao mesmo período do ano passado.

Nesse tempo, as exportações somaram US$ 50,51 bilhões — o que representa um recorde para o período —, e as importações, US$ 43,04 bilhões. Além disso, a corrente de comércio totalizou valor de US$ 89,07 bilhões, com crescimento de 9,7% em relação aos dois primeiros meses de 2023.

Na comparação com o primeiro bimestre do ano anterior, a China foi o parceiro comercial do Brasil que mais avançou na participação total das exportações, passando de 23,7% para 29,6%, e das importações, de 22,1% para 25,3%. Também foi destaque, mas negativo, a queda da participação do Mercosul nas exportações brasileiras, caindo de 7,5% para 5,2%.

