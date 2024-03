Lula anuncia 100 novos institutos federais e quer 1.000 até 2026

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (12/3) a construção de 100 novos institutos federais no país. Segundo ele, o objetivo é chegar à marca de 1.000 institutos até o fim de seu mandato, em 2026.

O anúncio ocorreu em evento no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), vice-presidente do Senado, entre outras autoridades.

“Estamos perto, e eu não sei porque a gente não pode pensar em marcar 1.000 institutos técnicos”, discursou Lula. Com as novas inaugurações, serão mais de 700 no país. Os institutos oferecem desde educação técnica até graduação e pós-graduação, especialmente para alunos de menor renda. Atualmente, são 1,4 milhão de matriculados.



Lula também voltou a rebater críticas sobre o gasto do governo. “Dinheiro para educação é o mais importante investimento que um país pode fazer”, enfatizou.

Ele também destacou o programa Pé-de-meia, criado pelo Ministério da Educação para reter alunos na rede pública de ensino, mediante o pagamento de uma bolsa atrelada à conclusão do ensino médio.

