Governo institui Comitê para o desenvolvimento de finanças sustentáveis

O governo federal publicou nesta segunda-feira (25/3) um decreto que cria o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira (CITSB). O grupo será responsável pelo desenvolvimento e supervisão da implantação de um novo sistema de classificação de atividades, ativos e projetos que estão em linha com a estratégia nacional de sustentabilidade.

O Comitê será presidido pelo Ministério da Fazenda e reunirá 27 entidades governamentais, como o Banco Central (BC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A finalidade do grupo será construir uma metodologia comum para avaliar o impacto social, ambiental e climático das atividades econômicas, e propor formas de fazer o monitoramento, verificação e relato, buscando maneiras de avançar no escopo da materialidade.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o Comitê deverá impulsionar a agenda de finanças sustentáveis no Brasil. A pasta acredita que o combate à crise climática demanda soluções conjuntas com outras entidades e órgãos. Para isso, elas devem estar em sintonia em questões que envolvem a sustentabilidade, com o intuito de conciliar objetivos econômicos, sociais, ambientais e climáticos.

“Assim como também é fundamental a coordenação entre diferentes agentes: governos, empresas, organizações da sociedade civil, cidadãs e cidadãos, em seus hábitos e na relação com seu entorno”, informou o MF em comunicado.

