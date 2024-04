IA deve "aumentar a produtividade" da mão de obra, diz diretor do Senac-DF

Vitor Correa, diretor do Senac-DF, comenta sobre formação voltada para as novas tecnologias em debate no Correio - (crédito: Minervino Júnior/C.B/Diários Associados)

O acesso à formação técnica e profissional com foco nas novas tecnologias é uma das preocupações atuais do mercado de trabalho. É o que apontou o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), Vitor Corrêa, ao participar nesta terça-feira (30/4) do CB.Debate: Inteligência Artificial e as Novas Tecnologias, evento promovido pelo Correio Braziliense.

"A educação e a formação de mão de obra numa realidade tão dinâmica como a atual exige um esforço do Senac para o uso de novas ferramentas e emergências tecnológicas, que vivenciamos cada vez mais rápido no Brasil e no mundo", frisou.

De acordo com ele, a Inteligência Artificial (IA) deve ser utilizada para "aumentar a produtividade individual dos trabalhadores e das empresas". Corrêa comentou ainda que o Senac tem utilizado algumas ferramentas tecnológicas para experiências de seus usuários, como uma clínica de saúde que permitirá o atendimento médico digital, além da experiência de visitar pontos turísticos de Brasília em realidade virtual.

"O papel do sistema S é diminuir a distância entre os que conhecem muito e os que conhecem pouco para que a emergência das tecnologias não seja também uma ferramenta de ampliação das desigualdades e da exclusão. Dois terços dos alunos (do Senac-DF) recebem essa formação de maneira gratuita e estamos falando de alunos, às vezes, com ensino fundamental ou médio incompleto. Essa é a importância da formação profissional e técnica para gerar equilibro de oportunidade", acrescentou o diretor.

"Para a interação humana e em comunidade contínua, as ferramentas são usadas do ponto de vista de otimizar tempo e melhorar esforços da criatividade", ressaltou.

Acompanhe o evento