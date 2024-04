"IA está redefinindo a forma de fazer negócio", destaca Carrijo, do Sebrae

O avanço da inteligência artificial de forma global é acelerado e o Brasil precisa estar antenado para não perder esse novo bonde da evolução tecnológica. A ferramenta está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e das empresas e, nesse sentido, ela pode ser um importante aliado para o pequeno empreendedor, de acordo com Tomaz Carrijo, líder de Ciência de Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Nacional.



“A inteligência artificial está redefinindo a maneira de como fazer negócio”, afirmou Carrijo, nesta terça-feira (30/4), na abertura do evento A inteligência artificial e as novas tecnologias: os impactos no mercado brasileiro, realizado pelo Correio Braziliense com o apoio do Sebrae. Segundo ele, a IA pode garantir “vantagem competitiva para o pequeno negócio”.



O especialista foi o palestrante do primeiro pré-painel Inteligência Artificial e a nova realidade dos negócios, e, durante a apresentação, ele lembrou que a entidade tem como missão apoiar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios brasileiros e, segundo Carrijo, a IA está no meio dessa vertente de duas maneiras: facilitar o acesso à informação e de fortalecer a capacitação e a consultoria. “E, nessa adoção responsável da estratégia de inteligência artificial, também estamos visando melhorar a qualidade de vida das pessoas”, assegurou. Ele reforçou a importância do uso da inteligência artificial com foco em melhorar a vida das pessoas, como defendeu o senador Izalci Lucas (PL-DF) e o desembargador Roberval Belinati, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).



Carrijo ressaltou que a inteligência artificial generativa é um dos sistemas de IA que mais tem avançado devido ao aumento exponencial da capacidade de processamento de dados disponíveis. “As pessoas consomem inteligência artificial no dia a dia e a interação está bastante elevada, e ela tem ajudado, particularmente, a simplificação de tarefas simples que demandam tempo”, disse. Ele destacou que o sistema de IA generativa evoluiu de forma muito rápida, tanto que o ChatGPT levou apenas cinco dias para atingir 1 milhão de usuários, enquanto que o Facebook levou três meses para atingir o mesmo número.

O representante do Sebrae citou como exemplos o fato de usar a IA para escrever um simples e-mail que demandaria 20 minutos e ser feito em cinco minutos. “Esse e-mail não me atendeu 100%, mas eu preciso fazer apenas uma leve revisão e ele está pronto e eu consigo focar em outras atividades ou situações”, destacou.



O especialista também lembrou que a IA pode facilitar o atendimento de serviços de atendimento ao consumidor, respondendo dúvidas recorrentes, e ajudar na precificação de produtos para o pequeno empreendedor. “Ela está otimizando a operação das empresas a partir da análise de dados dos seus clientes. Assim, estamos melhorando a eficiência, diminuindo custos e reduzindo tempo de tarefas que são tarefas repetitivas”, pontuou Carrijo. “Somando tudo, a IA traz para o pequeno negócio uma vantagem competitiva. A inteligência artificial está transformando as operações, adicionando uma perspectiva bastante simples na tomada de decisão, que é a decisão baseada em dados”, completou.