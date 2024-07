CrowdStrike divulga relatório sobre causa do apagão cibernético global

De acordo com a CrowdStrike, "essas atualizações são uma parte regular dos mecanismos de proteção dinâmica da plataforma Falcon. A atualização problemática da configuração do Rapid Response Content resultou em uma falha do sistema Windows", explica. - (crédito: Reprodução)

A empresa de cibersegurança CrowdStrike, responsável pelo apagão cibernético global na última sexta-feira(19/7), divulgou nesta quarta-feira(24/7), um relatório dizendo qual foi o real motivo do incidente.

O erro ocorreu em um bug no mecanismo que verifica a qualidade de atualizações, afetou a atualização de software de segurança no sistema operacional Windows, fornecido pela Microsoft. A atualização foi responsável pelo chamado erro da “tela azul” (ou Blue Screen of Deat). Exibido pelo Windows quando o sistema operacional encontra um problema que o impede de continuar funcionando normalmente.

Leia também: Microsoft lança ferramenta para corrigir erro do apagão cibernético

“Para realizar a recuperação, a ferramenta precisa de alguns requisitos mínimos, como ser cliente do Windows formato 64 bits, pelo menos 8 GigaBytes (GB) de armazenamento interno livre, além do Pendrive que deve ser de no mínimo 1 GB, o comando deve ser realizado por uma conta com privilégios de administrador”, aponta o relatório.

De acordo com a CrowdStrike, “essas atualizações são uma parte regular dos mecanismos de proteção dinâmica da plataforma Falcon. A atualização problemática da configuração do Rapid Response Content resultou em uma falha do sistema Windows”, explica.

O incidente gerou consequências financeiras para a empresa de segurança. As ações da empresa na bolsa de valores de Nova York caíram cerca de 25% após o apagão. O valor representa mais de 10 Bilhões de dólares, as ações fecharam em 62 U$ bilhões na quarta-feira(24/7).

A Microsoft afirmou que cerca de 8,5 milhões de computadores foram afetados pelo apagão cibernético, isso representa 1% do total de usuários do sistema operacional da empresa. “Nós reconhecemos a disrupção que esse problema causou em empresas e na rotina diária de vários indivíduos. Nosso foco é entregar aos consumidores guias técnicos e suporte para trazer os sistemas impactados de volta para o ar", afirmou a gigante da tecnologia em nota.

A CrowdStrike ofereceu como pedido de desculpas, um cartão de presente no valor de U$ 10 no aplicativo de entrega Uber Eats. Diversos relatos em redes sociais afirmaram já ter recebido um e-mail da empresa com o brinde.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

