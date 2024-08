Elenco de Renascer leva chamada da Globo após festa no barco

No último final de semana, parte do elenco de ‘Renascer’, trama das 19h, da Globo, se reuniu em uma festa no barco. O evento deu o que falar nas redes sociais, por conta dos atores, que estavam todos soltinhos, na ocasião. Pois bem! A coluna Mariana Morais soube que a TV Globo não gostou muito de tamanha repercussão da festinha do elenco.



Ao retornarem às gravações, os artistas acabaram sendo chamados atenção por conta da exposição. O motivo? A gente explica: a emissora não gosta que nas retas finais das novelas as vidas pessoais dos atores sobressaiam à trama. Eles pedem, inclusive, a colaboração do elenco para que ajude a divulgar a fase final das novelas. Só que não foi bem isso que ocorreu e, para piorar, a reunião no barco deu o que falar, enquanto a repercussão da novela mesmo, ficou em segundo plano e pouco foi falada.

Recentemente, Sophie Charlotte até abriu um álbum de fotos da tal festa no barco. Eles resolveram se reunir em alto mar para celebrar a reta final da novela. "#TBT de um dia pra ficar na memória! Jequitibarco de celebração desse trabalho que me trouxe tanta alegria e tantas pessoas incríveis", escreveu a atriz na legenda.

Além de Sophie Charlotte, também estiveram presentes o Xamã, que atualmente vive um affair com Sophie, a atriz Mel Muzzillo, que também já teve um trelelê com Xamã, no começo da trama, e mais colegas de elenco.

Baixa audiência

Vale lembrar que o remake de Renascer era uma grande aposta da TV Globo. Contudo, os índices baixos de audiência frustraram a emissora. Com baixa adesão pelo público, os responsáveis pela trama estão adotando estratégias para tentar reverter o cenário.