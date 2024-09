Vamos torcer para que chova logo, diz presidente da Emater-DF

Brasília completou 157 dias consecutivos sem chuva nesta sexta-feira (27/9), naquela que já é a segunda maior seca da história da capital. Em entrevista ao CB.Agro, hoje, Cleison Duval, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), comentou sobre as medidas que a empresa pública tem tomado, junto dos produtores rurais, para combater a seca na região. O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.



Duval, que disse torcer pela chegada das chuvas, frisou que a Emater-DF vem realizando uma série de ações para minimizar os efeitos da estiagem que afeta as propriedades rurais. Um dos primeiros feitos está relacionado à revitalização dos 230 km de canais abertos de irrigação da região. “Quando o canal é aberto, ele perde 50% da água por infiltração. O governo do DF tem feito investimentos para tubular esses canais”, afirmou. De 2019 para cá, segundo ele, mais de 130 km de canais abertos foram tubulados.

A Emater-DF também tem prestado apoio direto aos proprietários de áreas rurais na avaliação da irrigação do produtor, analisando e fornecendo melhorias às propriedades. “Trocar os bicos de irrigação, para uso mais controlado de água, avaliar melhor se o solo precisa de mais água ou não. A gente tem feito essa rotina junto com os produtores também”, enfatizou.

Além disso, a empresa está investindo no saneamento básico das pequenas propriedades rurais. Duval expôs que, desde 2021, já foram instaladas 750 unidades de fossas sépticas (estrutura que trata o esgoto doméstico).

Este ano, a Emater-DF também licitou a aquisição de mais 600 unidades que serão instaladas em parceria com a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) e com a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa/DF).

“É pouco? Nós temos 20 mil propriedades na área rural do Distrito Federal. Mas se você for fizer a conta, em 750 unidades, quantos litros vão por dia de dejetos numa fossa? Quantos litros deixaram de ir para o lençol freático?”, indagou.

