Rui Costa diz que Lula vai "enquadrar" despesas dentro da meta fiscal

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou nesta quarta-feira (30/10) que o governo vai fazer ajustes para cumprir a meta fiscal. A declaração foi dada no momento em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prepara um pacote de corte de gastos.

"Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente Lula vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do país, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal", escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.



Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente @LulaOficial vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do país, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal. https://t.co/i5Mi5Z7OR2 — Rui Costa (@costa_rui) October 30, 2024

A pasta comandada por Costa é a responsável por manter as despesas para o funcionamento de programas do governo. Os ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária (JEO) têm reunião marcada para a tarde desta quarta para tratar do tema.

O colegiado é formado por Rui Costa, Haddad, Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). A expectativa é que a discussão sobre a revisão de gastos avance no encontro.

Na terça-feira (29), Haddad disse que o conjunto de medidas de contenção de gastos não tem prazo para ser anunciado, e que seu envio depende da definição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Está avançando a conversa”, disse ele.

A fala do ministro repercutiu mal no mercado. Com as dúvidas sobre o ajuste fiscal, o dólar fechou ontem em R$ 5,76, o maior valor desde março de 2021.