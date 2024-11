Black Friday: 36% dos consumidores planejam suas compras, diz Shopee

O levantamento da e-commerce chinesa Shopee mostra que os consumidores estão aguardando as ofertas do dia para tomar suas decisões de compra - (crédito: DINO)

Uma pesquisa de intenção de compras realizada pela Shopee revela que 36% dos consumidores planejam suas compras para a Black Friday e 34% acreditam que os descontos representam os melhores preços do ano, um aumento de 9% em relação a 2023. Os dados mostram ainda que os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 309, um aumento de 80% do ano anterior.

Leia também: Dicas para evitar fraudes durante a Black Friday

A pesquisa da e-commerce chinesa aponta que os principais benefícios buscados pelos consumidores são frete grátis (52%) e grandes descontos (48%). O principal motivador de compra na Black Friday é o preço menor para itens desejados (55%) e para itens do dia a dia (35%). O interesse pela categoria de eletrodomésticos cresceu, alcançando 25%, consolidando-se como o terceiro item de maior desejo. Em primeiro lugar, continuam os produtos para Casa, Cozinha e Decoração (39%), seguidos por Roupas Femininas (29%).

Ainda de acordo com estudo da Shopee, mais consumidores estão aguardando as ofertas do dia para tomar suas decisões de compra, com 20% dos entrevistados afirmando que esperam por essas promoções, contra 18% no ano anterior. A busca por produtos em sites e apps específicos também cresceu 8%, e este ano é a maior fonte de pesquisas indicada pelos consumidores, com 33%.

Segundo a pesquisa, o live commerce também tem se consolidado como uma ferramenta de apoio nas decisões de compra. Em 2024, 38% dos consumidores afirmaram que as transmissões ao vivo pela internet ajudam na escolha de produtos, um crescimento de 11 pontos em relação ao ano anterior, apontando para consumidores mais adaptados com os benefícios da tecnologia, como interação com os itens e descontos exclusivos.

https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w