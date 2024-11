Alckmin: "Reforma tributária será divisor de águas para economia brasileira"

Alckmin durante encerramento de comemoração dos 20 anos do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (28/11) que a reforma tributária será determinante para impulsionar o crescimento econômico do Brasil. Ele destacou que a medida eliminará a chamada “acumulatividade de crédito tributário”.

Segundo o ministro, a reforma permitirá que exportadores, como os da indústria automotiva, sejam desonerados de impostos pagos durante a cadeia produtiva. “Isso desaparecerá na reforma tributária. Ela desonera completamente investimento e exportação”, afirmou Alckmin, durante evento promovido pela ApexBrasil, em Brasília.

Segundo ele, é fundamental aumentar a competitividade brasileira no mercado internacional. Outro ponto abordado pelo vice-presidente foi a importância de desburocratizar processos relacionados ao comércio exterior.

PEIEX

O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), criado em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), celebra duas décadas com a capacitação de mais de 30 mil empresas em todo o Brasil. O Encontro Nacional do PEIEX aconteceu nesta quinta-feira, em Brasília, onde reuniu autoridades, empresários e especialistas para um balanço dos avanços e desafios da política pública.

O ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, fizeram um balanço da iniciativa no encerramento do evento.

