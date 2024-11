Com Alckmin, PEIEX celebra 20 anos de capacitação para exportação

Encontro Nacional do PEIEX celebra duas décadas do programa - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), criado em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), celebra duas décadas de sucesso com a capacitação de mais de 30 mil empresas em todo o Brasil. O Encontro Nacional do PEIEX acontece nesta quinta-feira (28/11), em Brasília, e reúne autoridades, empresários e especialistas para um balanço dos avanços e desafios da política pública. O ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, farão balanço da iniciativa no encerramento do evento.

A iniciativa também discute os próximos passos rumo ao fortalecimento da presença de pequenas e médias empresas brasileiras no mercado global. O encontro destaca os impactos do PEIEX para a internacionalização de empresas, como a Kamaleão Color, que, com o auxílio do programa, conquistou mercados em três continentes. A empresa brasiliense, que iniciou suas atividades em 2015 com a produção de tintas para cabelos coloridos, expandiu suas operações e hoje está presente em três continentes, com planos de crescimento na Ásia e América do Norte. "O PEIEX foi fundamental para nossa capacitação e para abrir portas no mercado internacional", afirmou a gerente de marketing, Ana Carolina Marinho.

A empreendedora Ana Lídia Zoni também compartilha uma história de sucesso. A pesquisadora, após estudos científicos sobre a criação de abelhas sem ferrão no Pará, fundou sua empresa de hidromel, uma bebida fermentada produzida com mel de abelhas nativas (sem ferrão). Desde que começou a exportar em 2022, seu produto já chegou a sete países, incluindo Alemanha, Portugal e Índia. A empresa, que começou com uma produção modesta de 19 litros, hoje fabrica 7 mil litros por ano e projeta aumentar ainda mais sua participação internacional. Inclusive, em junho de 2025, concorre ao prêmio de melhor hidromel do mundo, em evento que será realizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Alckmin encerra evento

Esses exemplos ilustram o impacto direto do PEIEX na ampliação da competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Com apoio técnico, capacitação e suporte logístico, o programa contribui para a diversificação de produtos e mercados, fortalecendo a economia nacional e oferecendo novas oportunidades para os empresários, especialmente das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Para o encerramento do evento de hoje, às 17h, está prevista a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que devem falar em nome do governo sobre o fortalecimento do comércio exterior e do suporte àqueles que buscam expandir seus negócios além-fronteiras.