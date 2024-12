Sabatina dos indicados à diretoria do BC é marcada para próxima terça

Os indicados à diretoria do Banco Central (BC) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão sabatinados no Senado Federal na próxima terça-feira (10/12). Os três próximos ocupantes das cadeiras de Política Monetária, Regulação e Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta foram convocados pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nesta quinta-feira (5/12).

O anúncio ocorre após a publicação no Diário Oficial das indicações, que foram enviadas pela Mesa do Senado à CAE. Em suas redes sociais, Vanderlan publicou: "Com a chegada das mensagens de indicação dos três novos diretores do Banco Central, decidimos marcar a sabatina dos nomes para o próximo dia 10 de dezembro, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado".

Com a chegada das mensagens de indicação dos 3 novos diretores do Banco Central, decidimos marcar a sabatina dos nomes para o próximo dia 10 de dezembro, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. #BC #BancoCentral #Senado pic.twitter.com/UZF7TlJ0qG — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) December 5, 2024

Leia mais: Conheça os três indicados por Lula para assumir diretoria do BC



Cada indicação terá um relator. O indicado a sucessor de Gabriel Galípolo para a diretoria da Política Monetária, Nilton David, terá relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Para a vaga de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, ocupada atualmente por Carolina de Assis Barros, foi indicada Izabela Correa, com relatoria da senadora Zenaide Maia (PSD-PB). E para comandar a área de Regulação, no lugar de Otávio Damaso, foi chamado Gilneu Vivan, sob relatoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Leia mais: Pix bate novo recorde de transações com pagamento da primeira parcela do 13º



Cada nome será publicado em relatórios resultados da votação em Plenário, seguida à sabatina. As indicações, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem ser votadas até 11 de dezembro. A posse dos próximos ocupantes das três diretorias do BC acontece em 1º de janeiro, quando o economista Gabriel Galípolo inicia a posição como o novo presidente do BC, substituindo Roberto Campos Neto, que está à frente da instituição desde 2019.

Nesta semana, Nilton David, Izabela Correa e Gilneu Vivan visitam gabinetes dos senadores, que vão decidir por meio de votação secreta, para dialogar sobre o futuro da gestão do órgão.

O presidente da CAE demonstra confiança na composição da nova equipe indicada pelo governo. “Não é à toa que o atual presidente, Roberto Campos Neto, foi considerado por três vezes seguidas o melhor presidente de Banco Central do mundo”, declarou Vanderlan.

Alguns dos principais desafios apontados pelo governo para o próximo ano inclui a contenção das oscilações do dólar e da inflação, impactadas com o aumento de preço dos alimentos e do setor de serviços.