Pix fica fora do ar pela segunda vez em uma semana

O Pix passou por instabilidade na manhã desta quinta-feira (13/2). O portal Downdetector, que monitora instabilidade em aplicativos, detectou que o pico das reclamações foi por volta das 9h até às 11h. Essa é a segunda vez em uma semana que o sistema de pagamento mais utilizado pelos brasileiros fica fora do ar.

Em nota enviada ao Correio, o Banco Central disse que identificou e tomou medidas para resolver um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix, o que causou uma instabilidade momentânea no sistema. "O problema foi resolvido e o sistema funciona normalmente", disse a instituição.

Na sexta-feira (7/2), o Pix também ficou instável. O Banco Central disse que algumas pessoas enfrentaram dificuldades por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. Os planos de contingência de rede foram acionados e a situação foi resolvida.

Leia também: Revolução do mercado financeiro está distante para milhões de brasileiros

Veja a nota do Banco Central na íntegra:

Na manhã desta quinta-feira (13/2), o Banco Central identificou e tomou medidas para resolver um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix. Isso causou uma instabilidade momentânea no sistema. O problema foi resolvido e o sistema funciona normalmente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular