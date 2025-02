Franchising brasileiro movimenta R$ 273 bilhões, afirma presidente da ABF

O setor de franquias no Brasil segue em ascensão e se consolida como um dos motores da economia nacional. Segundo Tom Moreira Leite, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias alcançou um faturamento de R$ 273 bilhões em 2024, representando 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O franchising no país abrange 198 mil unidades franqueadas e emprega diretamente mais de 1,7 milhão de brasileiros. A afirmação foi feita durante CB.Fórum - Alavancas de Crescimento Econômico realizado nesta quinta-feira (13/2) pelo Correio Braziliense.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diferente de uma indústria convencional ou de um setor econômico isolado, o franchising integra diferentes segmentos, como moda, saúde, beleza, bem-estar, alimentação e serviços financeiros. Esse modelo de negócio possibilita que pequenos empreendedores ingressem no mercado de forma estruturada, com suporte de franqueadoras e modelos já testados. O faturamento médio mensal de uma unidade franqueada gira em torno de R$ 115 mil, consolidando-se como uma opção viável para quem deseja empreender com segurança.

Para Leite, um dos pilares do sucesso do franchising é a educação. A transferência de know-how e a qualificação dos franqueados e seus colaboradores tornam o setor mais competitivo e estruturado. “Nunca vi um país desenvolvido que não tenha na educação um pilar da sua agenda de política pública, assim como também nunca encontrei uma nação que tenha educação como prioridade e não caminhe para o desenvolvimento”, destacou o presidente da ABF.

Outro fator que tem impulsionado o mercado é a diversificação de modelos de negócios. Atualmente, há franquias acessíveis a partir de R$ 10 mil, conhecidas como microfranquias. Empresas como Market For You e Prudential são destaques nesse segmento, oferecendo oportunidades para empreendedores com menor capacidade de investimento inicial.

Regulamentação madura e reconhecimento internacional

A segurança jurídica proporcionada pelo marco regulatório atualizado em 2019, através da Lei 13.966, também tem sido um diferencial para o crescimento sustentável do franchising no Brasil. Essa legislação trouxe mais transparência e garantias tanto para franqueados quanto para franqueadores. O reconhecimento internacional desse avanço foi evidenciado em eventos globais, onde o Brasil foi apontado como um dos mercados de franquias mais maduros do mundo, ao lado dos Estados Unidos.

O franchising brasileiro segue como um ecossistema robusto, proporcionando inclusão empreendedora e gerando oportunidades para pequenos e médios empresários. Com um mercado diversificado, regulamentação avançada e forte base educacional, o setor continua a se consolidar como um dos principais motores da economia nacional.