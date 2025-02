Ex mata jornalista de 42 anos a facadas em Campo Grande

A Jornalista e servidora pública Vanessa Ricarte foi vítima de feminicídio no Mato Grosso do Sul - (crédito: Reprodução Instagram )

A jornalista e servidora pública Vanessa Ricarte, de 42 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (13/2), em Campo Grande, após ser esfaqueada por Caio Nascimento, ex-companheiro dela. Vanessa era assessora de comunicação no Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado pela imprensa local, Caio morava com Vanessa na casa dela há cerca de quatro meses. O g1 informou que horas antes do crime, Vanessa foi até a delegacia registrar ocorrência contra Caio e conseguiu uma medida protetiva. Em seguida, ela foi em casa buscar pertences e foi esfaqueada. Ela levou três golpes na região do tórax, foi socorrida à Santa Casa mas morreu durante a madrugada.

Caio Nascimento foi preso em flagrante pelo feminicidio de Vanessa Ricarte (foto: Reprodução Instagram @caionascimento)

A Polícia foi chamada e Caio Nascimento foi preso em flagrante. O homem era músico e tocava na igreja. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (13/2).

Em nota o MPT-MS destacou as qualidades profissionais de Vanessa e refletiu que a morte da jovem é um golpe pra instituição e para toda sociedade. O Ministério Públicou pediu ainda que a memória de Vanessa inspire a luta por políticas públicas e leis mais contundentes de proteção das mulheres.

Vanessa Ricarte é a segunda vítima de feminicídio no Mato Grosso do Sul em 2025. Ela era especialista em estratégias de comunicação, criação de conteúdo e storytelling.











"Vanessa Ricarte era uma profissional dedicada e comprometida com a missão institucional do Ministério Público do Trabalho, contribuindo de forma significativa para a divulgação e conscientização sobre os direitos trabalhistas e a Justiça social. Sua perda é um golpe não apenas para a instituição, mas para toda a sociedade, que vê mais uma vida ceifada pela violência de gênero.

[...]

O Ministério Público do Trabalho reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e repudia veementemente qualquer forma de violência contra as mulheres. A instituição reforça a importância do Protocolo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, que visa garantir acolhimento, orientação e encaminhamento adequado às vítimas, além de promover ações preventivas e educativas para enfrentar esse grave problema social.



Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de Vanessa Ricarte. Que sua memória inspire a luta por um mundo mais justo e seguro para todas as mulheres, e que sua tragédia nos motive a fortalecer as políticas públicas de proteção e combate à violência doméstica."