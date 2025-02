BNDES vai financiar R$ 900 mi para aquisição de 6 aeronaves da Embraer

As aeronaves serão entregues ao longo de 2025 e 2026 - (crédito: Daniel SLIM/AFP)

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 900 milhões para a venda de seis aviões do modelo E-175, da Embraer, para uma companhia aérea dos Estados Unidos, a Horizon Air. As aeronaves serão entregues ao longo de 2025 e 2026, e a empresa norte-americana assumirá o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES.

O banco destaca, em nota, que o pagamento ainda vai contribuir para gerar divisas em dólar para o Brasil. A Horizon é uma subsidiária da holding Alaska Air Group Inc. e já recebeu um financiamento pelo mesmo banco em 2023, quando o BNDES apoiou a aquisição de 11 aeronaves da Embraer.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressalta que entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025, o banco já aprovou financiamento para exportações de 141 aeronaves da Embraer, o que indica um aumento de 67% em relação às exportações aprovadas durante a gestão anterior. “Esse tipo de resultado contribui para que a Embraer, com o apoio histórico do Banco, seja uma das líderes globais da indústria aeroespacial”, afirma.

Já o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, destaca que a atuação do banco de desenvolvimento para estimular as exportações de aeronaves da Embraer fortalece não somente a empresa, mas todo o “ecossistema” em que a companhia está inserida no país.

“Com isso, contribui com a sustentabilidade de uma cadeia produtiva nacional robusta e com a geração de renda e milhares de empregos qualificados no país”, comenta o presidente. O BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões para a negociação de mais de 1.330 aeronaves produzidas pela Embraer desde os anos 1990.