Com o carnaval se aproximando, os foliões começaram a preparar as fantasias para o período festivo. Por sua vez, os lojistas também se organizam para o movimento que promete ser grande. Além das tradicionais vendas presenciais, os comerciantes estão apostando na internet para aumentar as vendas nesse período do ano.

A tradicional loja de fantasias Catouvi, em Taguatinga Norte, tem expandido o catálogo para as redes sociais. A vendedora Néia Gama, que trabalha no local há seis anos, ressalta a ajuda importante da internet para a loja: "Mesmo ainda realizando muitas vendas de forma presencial, a internet conseguiu se equiparar a essas vendas. Também usamos nossas redes sociais para divulgação dos produtos e alcançar um novo público", afirma.

O proprietário do estabelecimento Lojas Fantasia, em Taguatinga Sul, André Vieira, também aderiu ao comércio on-line. "Nosso foco continua sendo o aluguel de fantasias de forma presencial, entretanto, trabalhamos com alugueis e vendas de adereços e fantasias infantis unicamente pela internet. Essa prática tem se mostrado muito viável de negócio", afirma.

No entanto, apesar de facilitar a vida de compradores e vendedores, a internet pode ser usada como meio para aplicar golpes. O advogado especialista em direito do consumidor Jonas Sales diz que o comprador deve estar atento a alguns sinais ao realizar compras on-line. "É importante verificar se o endereço eletrônico do site está correto, iniciando com a sigla "https", explica.

A vendedora da Catouvi reconhece a eficiência das redes sociais na hora de divulgar as promoções da loja. "Sempre fazemos lives na nossa página do Instagram divulgando nossos descontos, nossos pacotes e combos, além de manter uma relação mais próxima com nossos clientes", completa Neia.

Sobre promoções realizadas, Jonas chama atenção para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nas compras on-line, diferentemente da compra presencial, o cliente tem o direito de arrependimento e pode devolver o item comprado se não tiver gostado, se queria de uma cor diferente, entre outros motivos. "O artigo 49 estabelece que o consumidor tem até sete dias para devolver o produto sem ter que pagar", afirma. Além da devolução, é direito do cliente pedir abatimento em outro produto ou a troca por outro equivalente.

Projeções

O carnaval deste ano será entre os dias 1º e 5 de março. Para os lojistas, essa mudança no calendário tende a beneficiar as vendas e alugueis de fantasias e outros adereços.

"No ano passado, o carnaval aconteceu em fevereiro, não tivemos bloquinhos nas escolas e perdemos muitas vendas. Neste ano, esperamos um aumento nas vendas de 30%. Investimos em mais produções de fantasias infantis por conta do período das festas em escolas", afirma Neia.

André concorda com Neia. "Esperamos ter uma saída de produtos bem maior por conta dos bloquinhos de carnaval que acontecerão nas escolas. Sempre temos ótimas saídas com fantasias de heróis e princesas, apostamos que isso vá aumentar ainda mais durante esses bloquinhos", finaliza André.

Dicas para evitar golpes on-line

» Verifique, sempre, o endereço eletrônico do site, que deve iniciar com "https". Isso é uma garantia de que o site é seguro;

» Confira se o site apresenta um cadeado na parte superior da barra de pesquisa, isso também funciona como um certificado de segurança;

» Não utilize redes de internet públicas para efetuar pagamentos e emitir boletos, isso evita exportação de dados para fins ilícitos;

» Na compra, saiba que você tem direito de arrependimento, podendo devolver o item comprado em até sete dias após receber o objeto;

» Entenda que toda oferta disponibilizada deve ser cumprida ao consumidor. Por exemplo, se o preço do produto mudar ao adicionar o item no carrinho, um print da promoção garante a oferta.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

