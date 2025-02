Ibovespa fecha praticamente estável em dia de queda pós-balanço da Petrobras

No dia seguinte a divulgação do balanço da Petrobras no quarto trimestre de 2024, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) não conseguiu sustentar uma valorização mais forte, com a alta de papeis como a Embraer e a Ambev, e fechou o pregão desta quinta-feira (27/2) praticamente estável, com leve avanço de 0,02%, aos 124.798 pontos.

As maiores altas da bolsa brasileira ficaram por conta das ações da Embraer (EMBR3), que tiveram um bom resultado no balanço do quarto trimestre do ano passado, e subiram 12,12%. Os ativos da Petrorio (PRIO3) e da Ambev (ABEV3), que também foram destaque no dia, registraram alta de 5,3% e 5,61%, respectivamente.

Por outro lado, os papeis da Petrobras lideraram as quedas nesta quinta-feira, com as ações preferenciais (PETR4) registrando baixa de 3,53% e as ordinárias também fechando no negativo, em 5,56%. O balanço negativo no último trimestre de 2024, além do valor de dividendos distribuídos aos acionistas abaixo do esperado pelo mercado contribuíram para o resultado na bolsa.

Na avaliação do economista-chefe da Bluemetrix Asset, o recuo no último balanço de 2024 foi justificado pelos acertos tributários no segundo trimestre do ano, além das paradas técnicas no terceiro trimestre de 2024, que resultaram em uma menor produção e, também, pela queda do preço do petróleo no mercado internacional no último trimestre.

“O resultado não veio a contento, a empresa ainda tem a promessa de distribuição de dividendo e juros sobre o capital próprio na ordem de R$ 73,9 bilhões, mas bem inferior do que aconteceu nos outros anos”, considera Silva, que acrescenta: “Dessa forma, os investidores optaram por realizar lucros da Petrobras, nas ações, na valorização e nos ganhos de capital e diversificar as suas carteiras”.

Para o analista da Ouro Preto Investimentos Sidney Lima, o desempenho do Ibovespa foi contido pela queda significativa das ações da Petrobras, que lideraram as perdas do dia. “O resultado negativo foi atribuído à desvalorização cambial e ao aumento das provisões nas despesas operacionais, mas trouxe algumas preocupações pontuais”, destaca Lima.

A queda das ações da Petrobras poderia ter sido ainda maior, não fosse as declarações da presidente da estatal, Magda Chambriard, que ressaltou, em entrevista coletiva na sede da empresa, que o prejuízo não reflete o momento atual da empresa e deu uma resposta aos acionistas. “A Petrobras está absolutamente determinada a continuar gerando retornos à sociedade e aos acionistas. Continuaremos investindo em projetos rentáveis com disciplina de capital e inovação”, afirmou a executiva.

Após o dia turbulento no Ibovespa, o especialista em investimentos da Star Desk Felipe Sant’Anna acredita em um cenário de maior cautela no mercado para esta sexta-feira (28/2), na véspera do carnaval. O resultado do Índice de preços para gastos pessoais (PCE) nos EUA pode colocar um “tempero” a mais, no entanto, com a possibilidade de efeitos nas projeções em cima da taxa de juros no país.

“Tudo isso junto e misturado, mostra que o mercado deve fechar mais ou menos como está agora, mas que o futuro já precifica uma queda (da curva de juros) para amanhã. Vamos ver como é que vai ser”, levanta o especialista. Vale ressaltar que o Ibovespa ficará fechado durante o feriado prolongado do Carnaval e retorna apenas na Quarta-feira de Cinzas, às 13h.