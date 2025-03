Pedro Lupion defende investimento estrangeiro no agronegócio

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (Progressista-PR) , participou nesta terça-feira (25/3) do CB.Fórum, evento promovido pelo Correio Braziliense, no painel Investimento estrangeiro no agronegócio brasileiro.

Durante o debate, ele destacou a importância dos investimentos internacionais para o setor, especialmente nas áreas de infraestrutura, fertilizantes e defensivos agrícolas. "O investimento privado é extremamente bem-vindo, pois melhora a infraestrutura e traz mais oportunidades", afirmou.

O parlamentar também chamou atenção para os gargalos logísticos que afetam o escoamento da produção agropecuária. Segundo ele, a falta de armazenamento adequado no Brasil prejudica a previsibilidade dos produtores. "Nosso armazenamento é um caminhão indo para o porto ou para a cooperativa. Falta um investimento contundente em armazenagem e silos, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa", explicou. Além disso, destacou que os investimentos estrangeiros têm contribuído para o avanço da irrigação no país, garantindo maior previsibilidade na produção.

No entanto, Lupion alertou para a necessidade de debater a compra de terras por estrangeiros, um tema sensível dentro do Congresso. Ele mencionou que há diversos projetos tramitando sobre o assunto, desde os que estabelecem critérios mais rígidos até os que proíbem totalmente essa prática. "Não existe como simplesmente fecharmos as portas para esses investimentos, mas precisamos equilibrar isso com a preocupação sobre a soberania nacional", pontuou.

O deputado reforçou que a questão gera divergências dentro da própria FPA, pois diferentes regiões do país têm visões distintas sobre o tema. Ele enfatizou a importância de um debate aprofundado antes de qualquer decisão legislativa.

"Precisamos estudar bem esse assunto para garantir que os investimentos continuem fomentando o agro, sem comprometer o controle nacional sobre nossas terras produtivas", concluiu.